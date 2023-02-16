Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırma mümkün oluyor

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Windows işletim sistemindeki Görev Yöneticisi özellikle ileri düzey kullanıcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Bir program ya da görev yanıt vermediğinde, Görev Yöneticisi'ni açıp ilgili görevi sonlandırmanız gerekir. Yazılım devi bu süreci daha da kolaylaştıracak bir adım atıyor.

Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor 2 gün önce eklendi

Microsoft, en son 25300 numaralı Windows 11 yapısına görevi doğrudan görev çubuğundan hızlı bir şekilde sonlandırmayı sağlayan bir özellik dahil etti. Şu an için işletim sisteminde gizli olan bu işlev sayesinde görev çubuğundaki herhangi bir uygulama simgesine sağ tıklayıp görev sonlandırılabilecek.

Henüz fonksiyonel değil

Söz konusu özellik ViveTool aracında vivetool /enable /id:42592269 komutu kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Ancak bu seçeneğe tıklandığında hiçbir tepki vermediği için henüz işlevsel değil. Yine de Microsoft'un böyle pratik bir özellik üzerinde çalıştığını görmek sevindirici.

Görev çubuğu üzerinden görev sonlandırma özelliğinin muhtemelen bir sonraki Windows Insider yapılarında kendine yer bulacak.

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Windows'ta görev çubuğu üzerinden görev sonlandırma mümkün oluyor