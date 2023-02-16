Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırma mümkün oluyor

Windows işletim sistemindeki Görev Yöneticisi özellikle ileri düzey kullanıcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Bir program ya da görev yanıt vermediğinde, Görev Yöneticisi'ni açıp ilgili görevi sonlandırmanız gerekir. Yazılım devi bu süreci daha da kolaylaştıracak bir adım atıyor.
Microsoft, en son 25300 numaralı Windows 11 yapısına görevi doğrudan görev çubuğundan hızlı bir şekilde sonlandırmayı sağlayan bir özellik dahil etti. Şu an için işletim sisteminde gizli olan bu işlev sayesinde görev çubuğundaki herhangi bir uygulama simgesine sağ tıklayıp görev sonlandırılabilecek.
Henüz fonksiyonel değil
Söz konusu özellik ViveTool aracında vivetool /enable /id:42592269 komutu kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Ancak bu seçeneğe tıklandığında hiçbir tepki vermediği için henüz işlevsel değil. Yine de Microsoft'un böyle pratik bir özellik üzerinde çalıştığını görmek sevindirici.
Görev çubuğu üzerinden görev sonlandırma özelliğinin muhtemelen bir sonraki Windows Insider yapılarında kendine yer bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah