Tam Boyutta Gör Microsoft, 1983 yılından bu yana hayatımızda olan Net Defteri uygulaması için muhtemelen daha önce hiç bu kadar sık güncellemeler getirmemişti. Özellikle son bir yıl içinde Not Defteri, Copilot yapay zekasını, sekmeleri, otomatik kaydetme ve karakter sayısı gibi yeteneklere kavuşmuştu. Microsoft şimdi de Windows 11’deki Not Defteri’ne yazım denetimi özelliğini getiriyor.

Not Defteri için yazım denetimi geliyor

Tam Boyutta Gör Not Defteri için yazım denetimi özelliği halihazırda Windows 11 Dev ve Canary sürümlerindeki Windows Insider'lara sunuluyor. Özellik, bu yılın sonlarına doğru ise son tüketicilerle buluşacak. Öte yandan yazım denetimi Word'de alışık olduğumuz şekilde çalışıyor; Yanlış yazılan kelimelerin altı kırmızı renkte çiziliyor. Denetim ve önerileri görmek için kelimenin üstüne sağ tıklamak yeterli oluyor.

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Microsoft ayrıca otomatik düzeltme özelliğini de ekledi ancak bu, Word’de olduğu gibi her zaman doğru şekilde çalışmıyor. Bu nedenle öneriyi görmezden gelmenize veya bir kelimeyi sözlüğe eklemenize izin verilecek. Böylece uygulama artık ilgili kelimeyi hata olarak algılamayacak.

Bununla birlikte kullanıcılar günlük dosyalarını ve kod düzenlemek için Not Defteri'ni kullandığından, Microsoft belirli dosya türleri için otomatik düzeltmenin kapatılmasına da izin verecek. Günlük dosyaları gibi bazı dosyalarda yazım denetimi varsayılan olarak kapalı durumda olacak.

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Windows 11’deki Not Defteri artık yazım denetimi yapacak