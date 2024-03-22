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    Anlık Bildirim

    Windows 11’deki Not Defteri artık yazım denetimi yapacak

    Kırk yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan Not Defteri, son dönemde hiç almadığı kadar güncelleme alıyor. Şimdi de Microsoft, Windows 11’deki Not Defteri’ne yazım denetimi özelliğini ekliyor.
    Windows 11’deki Not Defteri artık yazım denetimi yapacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 1983 yılından bu yana hayatımızda olan Net Defteri uygulaması için muhtemelen daha önce hiç bu kadar sık güncellemeler getirmemişti. Özellikle son bir yıl içinde Not Defteri, Copilot yapay zekasını, sekmeleri, otomatik kaydetme ve karakter sayısı gibi yeteneklere kavuşmuştu. Microsoft şimdi de Windows 11’deki Not Defteri’ne yazım denetimi özelliğini getiriyor.

    Not Defteri için yazım denetimi geliyor

    Windows 11’deki Not Defteri artık yazım denetimi yapacak Tam Boyutta Gör
    Not Defteri için yazım denetimi özelliği halihazırda Windows 11 Dev ve Canary sürümlerindeki Windows Insider'lara sunuluyor. Özellik, bu yılın sonlarına doğru ise son tüketicilerle buluşacak. Öte yandan yazım denetimi Word'de alışık olduğumuz şekilde çalışıyor; Yanlış yazılan kelimelerin altı kırmızı renkte çiziliyor. Denetim ve önerileri görmek için kelimenin üstüne sağ tıklamak yeterli oluyor.

    Microsoft ayrıca otomatik düzeltme özelliğini de ekledi ancak bu, Word’de olduğu gibi her zaman doğru şekilde çalışmıyor. Bu nedenle öneriyi görmezden gelmenize veya bir kelimeyi sözlüğe eklemenize izin verilecek. Böylece uygulama artık ilgili kelimeyi hata olarak algılamayacak.

    Bununla birlikte kullanıcılar günlük dosyalarını ve kod düzenlemek için Not Defteri'ni kullandığından, Microsoft belirli dosya türleri için otomatik düzeltmenin kapatılmasına da izin verecek. Günlük dosyaları gibi bazı dosyalarda yazım denetimi varsayılan olarak kapalı durumda olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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