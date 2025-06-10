Witcher 3 ekibinden yeni RPG: Dawnwalker için yeni video paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Witcher 3 geliştiricilerinin yeni oyunu The Blood of Dawnwalker için yeni bir fragman yayınlandı. Xbox Games Showcase kapsamında gösterilen videoda, erken oynanış sahneleri, aksiyon mekanikleri ve sinematik ara sahneler yer alıyor. Fragman aynı zamanda hikâyeye dair önemli ipuçları da sunuyor.

The Blood of Dawnwalker için yeni video paylaşıldı

Kaçıranlar için The Blood of Dawnwalker, eski CD Projekt Red geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves’un ilk oyunu. Stüdyonun başında Witcher 3’ün yönetmeni Konrad Tomaszkiewicz yer alıyor. Proje, yine Bandai Namco tarafından PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için yayımlanacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, gotik bir atmosferde geçen tek oyunculu bir karanlık fantezi RPG’si olarak listeleniyor.

The Blood of Dawnwalker, vampirlerin egemenliğinde olan kurgusal bir Orta Çağ Avrupa’sında geçiyor. İlk fragmanda hikâyeye dair sınırlı bilgi paylaşılmıştı. Fragmanda da görüldüğü üzere "Dawnwalker" Coen, hem vampir güçlerine sahip hem de gün ışığında dolaşabilen bir karakter. Ancak aynı zamanda vampirlerden nefret ediyor. Yapımcılar ise, karakterin gün ile gece arasında sıkışıp kalan bir varlık olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni detaylara göre oyuncular, Vadi'yi kontrol altına almaya çalışan vampir gruplarıyla mücadele edecek. Ayrıca Rebel Wolves, oyunun sadece bu hikâyeyle sınırlı kalmayacağını, bu evrende geçecek karanlık fantezi serisinin ilk bölümü olduğunu da belirtiyor.

AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu! 1 gün önce eklendi

Son olarak Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker için 21 Haziran tarihli yeni bir etkinlik de planlıyor. Bu etkinlikte Coen'in vampir güçleri, savaş yetenekleri ve evrenin daha geniş yapısı hakkında yeni bilgiler paylaşılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Witcher 3 ekibinden yeni RPG: Dawnwalker için video yayınlandı!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: