Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı

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Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ten yeni bir video paylaşıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda Wonder Woman 1984'ün bir kez daha ertelenmeyeceği, hem sinemalarda hem de HBO Max'te aynı gün yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde HBO Max olmadığı için bizim yine sinemaya gitmemiz gerekiyor.

Yayınlanan videoda ise daha önce fragmanlarda ufak kesitlerini gördüğümüz araba kovalama sahnesini görüyoruz. Wonder Woman, hareket halindeki araçtan çıktığını ve takibe koşarak devam ettiğini görüyoruz. Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi 25 Aralık 2020. Filmin yönetmenliğini Patty Jenkins üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright ve Kristen Wiig gibi isimler bulunuyor.

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