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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı

    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ten aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı. Film 25 Aralık'ta yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı
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    Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ten yeni bir video paylaşıldı.

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    Geçtiğimiz haftalarda Wonder Woman 1984'ün bir kez daha ertelenmeyeceği, hem sinemalarda hem de HBO Max'te aynı gün yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde HBO Max olmadığı için bizim yine sinemaya gitmemiz gerekiyor. 

    Yayınlanan videoda ise daha önce fragmanlarda ufak kesitlerini gördüğümüz araba kovalama sahnesini görüyoruz. Wonder Woman, hareket halindeki araçtan çıktığını ve takibe koşarak devam ettiğini görüyoruz. Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi 25 Aralık 2020. Filmin yönetmenliğini Patty Jenkins üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright ve Kristen Wiig gibi isimler bulunuyor. 



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    cengizhan72 (cengiz han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim Cüneyt ebimize kimse laf söylemesin, kadın koşarken kamçı ile mermi yakalıyor hıha...na
    Yanıtla +16
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    kesbi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hint filmi gibi.
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Film sinemaya çıkmayacağı anlaşılınca cgı pek abanmamışlar bütçe açısından olabilir, ama mermi sahnesi bildiğin salih amel'den fırlama

    Film sinemaya çıkmayacağı anlaşılınca cgı pek abanmamışlar bütçe açısından olabilir, ama mermi sahnesi bildiğin salih amel'den fırlama [resim]
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ya arkadaşın dediği gibi hint filmi gibi, komik yemin ederim
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sahnede pek bir şey yok zaten tam aksiyon başlayacakken videoyu bitirmişler. İlk filmden daha kötü olacağını sanmıyorum ama belki covid 19 yüzünden daha düşük kaliteli bir film izleyeceğiz. Trailerda gösterilen sahneler gayet güzeldi.
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oğlum bu ne çok kötü bunca zaman bunu mu ertelediniz
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    kesbi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hint filmi gibi.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kesbi
    Ahaha harbiden de öyle yahu.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gözlerim kanadı. Efektleri sanırım paint'te yapmışlar.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sahneyi gördükten sonra hızlı ve öfkeli daha cazip gelmeye başladı :)
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    cengizhan72 (cengiz han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim Cüneyt ebimize kimse laf söylemesin, kadın koşarken kamçı ile mermi yakalıyor hıha...na
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Film sinemaya çıkmayacağı anlaşılınca cgı pek abanmamışlar bütçe açısından olabilir, ama mermi sahnesi bildiğin salih amel'den fırlama

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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Animasyonlar bana kötü geldi. Normalde böyle şeyleri takmam ama bu seride propoganda biraz aşırıya kaçıyor. Oyuncunun özellikle İsrailli seçilmesi de az çok bunu doğruluyor.



    Yani kim kimin reklamını yapmış kim kimin kahramanı olmuş umrumda değil ama süper kahraman filmi izleyelim eğlenelim vs diye oturupta salak salak bunların reklamını izlemek istemiyorum.
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