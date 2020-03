Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki yaz aylarının en merakla beklenen filmlerinden olan Wonder Woman 1984, koronavirüs krizi nedeniyle iki ay ertelendi. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, filmin vizyon tarihinin 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a alındığını duyurdu.

Warner Bros'un filmi erteleyeceği zaten tahmin ediliyordu ancak karar beklenenden biraz daha geç geldi. Şirket muhtemelen resmi karar öncesinde virüsün dünya genelindeki durumunu bir süre daha gözlemlemek istedi. 5 Haziran'a daha iki buçuk aylık uzun bir süre var; ancak maalesef koronavirüs krizi yakın zamanda normale dönecek gibi görünmüyor. Wonder Woman 1984, Warner Bros'un bu yılki en büyük kozlarından birisi, dolayısıyla şirketin risk almak istememesi de gayet normal.

Nolan'ın yeni filmi Tenet için herhangi bir gelişme yok

Warner Bros, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için henüz herhangi bir değişiklik yapmadı. Filmin 17 Temmuz'da gösterime girmesi planlanıyor. Ancak koronavirüs pandemisinin yaz aylarına kadar durulmaması halinde elbette Tenet için de tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Warner Bros ayrıca In the Heights (müzikal uyarlaması), Scoob! (Scooby Doo filmi) ve Malignant (James Wan korku filmi) filmlerinin de vizyon tarihlerini süresiz bir şekilde erteledi. Bu filmlerin sırasıyla 26 Haziran, 15 Mayıs ve 14 Ağustos'ta gösterime girmesi bekleniyordu. Wonder Woman 1984, Malignant'ın yerini aldı.

