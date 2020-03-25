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    Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi

    Wonder Woman 1984 filmi de beklendiği gibi ertelendi. Vizyon tarihi 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a alındı. Nolan'ın yeni filmi Tenet içinse henüz herhangi bir gelişme yok.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi
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    Önümüzdeki yaz aylarının en merakla beklenen filmlerinden olan Wonder Woman 1984, koronavirüs krizi nedeniyle iki ay ertelendi. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, filmin vizyon tarihinin 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a alındığını duyurdu.

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    Warner Bros'un filmi erteleyeceği zaten tahmin ediliyordu ancak karar beklenenden biraz daha geç geldi. Şirket muhtemelen resmi karar öncesinde virüsün dünya genelindeki durumunu bir süre daha gözlemlemek istedi. 5 Haziran'a daha iki buçuk aylık uzun bir süre var; ancak maalesef koronavirüs krizi yakın zamanda normale dönecek gibi görünmüyor. Wonder Woman 1984, Warner Bros'un bu yılki en büyük kozlarından birisi, dolayısıyla şirketin risk almak istememesi de gayet normal.

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar ve poster"

    Nolan'ın yeni filmi Tenet için herhangi bir gelişme yok

    Warner Bros, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için henüz herhangi bir değişiklik yapmadı. Filmin 17 Temmuz'da gösterime girmesi planlanıyor. Ancak koronavirüs pandemisinin yaz aylarına kadar durulmaması halinde elbette Tenet için de tehlike çanları çalmaya başlayacak.

    Warner Bros ayrıca In the Heights (müzikal uyarlaması), Scoob! (Scooby Doo filmi) ve Malignant (James Wan korku filmi) filmlerinin de vizyon tarihlerini süresiz bir şekilde erteledi. Bu filmlerin sırasıyla 26 Haziran, 15 Mayıs ve 14 Ağustos'ta gösterime girmesi bekleniyordu. Wonder Woman 1984, Malignant'ın yerini aldı.



    https://www.theverge.com/2020/3/24/21188505/wonder-woman-1984-delayed-warner-bros-coronavirus-disney-marvel-universal Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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