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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar ve poster

    Yeni Wonder Woman filminin vizyon tarihi 5 Haziran olarak ayarlanmış durumda ancak koronavirüs nedeniyle filmin ertelenmesi bekleniyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar ve poster
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    Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmden altı yeni fotoğraf ve bir de poster paylaştı.

    2017'de yayınlanan Wonder Woman filmi bildiğiniz gibi beyaz perdede büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Sevilen kahramanımız üç yıllık aranın ardından şimdi geri dönüyor. Gal Gadot tarafından canlandırılan Diana Prince, yeni filmde 80'lerin renkli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkacak. 

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    Wonder Woman'ın karşısına yeni filmde iki yeni düşman çıkıyor: Maxwell Lord (Pedro Pascal) ve Cheetah (Kristen Wiig). Yayınlanan yeni fotoğraflarda bu iki karakterin bir araya geldiğini görüyoruz. Filmde Diana'nın en büyük yardımcısı ise yine Steve Trevor (Chris Pine) olacak.

    İlk film gibi yine Patty Jenkins tarafından yönetilen Wonder Woman 1984'ün gösterim tarihi şu anda 5 Haziran 2020 olarak ayarlanmış durumda ancak koronavirüs nedeniyle filmin ertelenmesi bekleniyor. Warner Bros'un risk almayacağını tahmin ediyoruz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    m-99 15 dk.
    Şiir gibi kadın be esmer olsun gerisi yalan.
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    alemburda34 56 dk.
    Bu filmi bekliyordum zaten adam akıllı filmde yok artık eskisi gibi ancak kesin erteleneceğinden bu yıl film felan beklemiyorum.
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