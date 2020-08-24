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    Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi

    Vizyon tarihi sürekli ertelenen yapımlardan biri olan Wonder Woman 1984’e ait yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda, aktris Kristen Wiig’in canlandırdığı Çita karakterini de görüyoruz.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,9b
    2
    10
    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi
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    Warner Bros'un bu yılki en büyük kozlarından birisi olan Wonder Woman 1984’ün ikinci fragmanı yayınlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle gösterim tarihi sürekli ertelenen filmin fragmanında, aktris Kristen Wiig’in canlandırdığı ve filmin kötü karakteri olan Cheetah'ı da (Çita) görme fırsatı elde ediyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman""

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    2017 yılındaki ilk filmin 1. Dünya Savaşı temasını 1980’lerin renkli atmosferine taşıyan Wonder Woman 1984’te dönemin abartılı modasını gösteren (Chris Pine'ın Steve Trevor karakteri) sahnelere de tanıklık edeceğiz. Fragmanda, ilk etapta arkeolog Barbara Minerva olarak karşımıza çıkan ve daha sonra Çita karakterine dönüşen Wiig’in Wonder Woman’la olan dövüş sahnelerini de izleme şansı elde ediyoruz.

    Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi
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    Görsel anlamda izleyicileri tatmin edeceğini düşündüğümüz filmin gösterim tarihi ise 2 Ekim olarak görünüyor. Hatırlanacağı üzere Wonder Woman 1984 ilk etapta 5 Haziran ve daha sonra da 14 Ağustos tarihlerine ertelenmişti. Umarız söz konusu tarih, film için son ertelemeyi ifade ediyordur.

    Filmin bir diğer kötü karakteri Maxwell Lord’u aktör Pedro Pascal canlandırırken Wonder Woman’ın annesi Hippolyta rolüne Connie Nielsen ve teyzesi Antiope rolüne ise Robin Wright hayat verecek. İlk filmin yönetmeni Patty Jenkins, Wonder Woman 1984’Ü de yöneten isim olacak.

    Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi
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    Filmin fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.cnet.com/news/wonder-woman-1984s-latest-trailer-reveals-kristen-wiigs-cheetah-at-dc-fandome/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zafer Kemal (Zafer Kemal) 2 gün en beğenilen
    Emeği geçenlere saygılar, ancak çöp hissiyatı verdi.
    Yanıtla +8
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    maximus8282 (maximus ) 2 gün
    Bu tarz filmlerin de modası geçti gibi sanki. Bakalım bir sonraki furya ne olacak.
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 1 gün (düzenlendi) YOURMOVE
    Hocam ben de sizin gibi düşünenleri anlamıyorum gerçekten. Yani kafanıza silah dayayıp zorla filan mı izlettiriyorlar?İzleyeni var demek ki çekiliyor, sanki sadece bu tür filmler çekiliyor gibi neden konuşuyorsunuz?Gidin bir sürü gerçekçi film çekiliyor izleyin, siz gerçekçi filmler izliyorsunuz diye tüm filmler gerçekçi olacak değil yani değil mi?
    Hocam ben de sizin gibi düşünenleri anlamıyorum gerçekten. Yani kafanıza silah dayayıp zorla filan mı izlettiriyorlar?İzleyeni var demek ki çekiliyor, sanki sad...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 gün
    hastayım bu hatuna
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    huge_marv (Özgür Karadeniz) 1 gün
    ilk fragmanına göre çok sönük kaldı. fragman açısından hem müzik hem de sahneler heyecansız ve sıradan kalmış. film umarım daha hareketli ve komik olur.
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    Naruto45 1 gün
    Dhde kimse beğennemiş bence süper efsane
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    YOURMOVE 1 gün
    Özel güçler, süper güçler, ölümsüzlük, bir adam 50 adamı öldürmesi...Günümüz filmleri neden böyle olmaya başladı? Adam gibi gerçekçi filmler bekliyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 1 gün YOURMOVE
    Hocam ben de sizin gibi düşünenleri anlamıyorum gerçekten. Yani kafanıza silah dayayıp zorla filan mı izlettiriyorlar?İzleyeni var demek ki çekiliyor, sanki sadece bu tür filmler çekiliyor gibi neden konuşuyorsunuz?Gidin bir sürü gerçekçi film çekiliyor izleyin, siz gerçekçi filmler izliyorsunuz diye tüm filmler gerçekçi olacak değil yani değil mi?
    Yanıtla +6
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    monacomen 1 gün
    2 Dakika 23 saniye boyunca bir fragman kendini seyrettiremiyorsa 2 saatlik film nasıl seyrettirecek merak ettim. Böyle uzun fragmanlara da gıcığım, merak unsurunu yerle bir ediyor minik film haline getirip zaman yiyorlar.
    Yanıtla +1
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    erdm6 (erdem karamaden) 2 gün
    WarnerBros'un resmi Türkiye kanalı varken ve fragmanı altyazılı yüklemişken oradan niye paylaşmıyorsunuz ??
    Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 gün
    Dc'nin son günlerde yayınladığı ve beğenmediğim tek fragman oldu :)
    Yanıtla +1
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    maximus8282 (maximus ) 2 gün
    Bu tarz filmlerin de modası geçti gibi sanki. Bakalım bir sonraki furya ne olacak.
    Yanıtla +7
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    Zafer Kemal (Zafer Kemal) 2 gün en beğenilen
    Emeği geçenlere saygılar, ancak çöp hissiyatı verdi.
    Yanıtla +8
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