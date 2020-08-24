Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi

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Warner Bros'un bu yılki en büyük kozlarından birisi olan Wonder Woman 1984’ün ikinci fragmanı yayınlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle gösterim tarihi sürekli ertelenen filmin fragmanında, aktris Kristen Wiig’in canlandırdığı ve filmin kötü karakteri olan Cheetah'ı da (Çita) görme fırsatı elde ediyoruz.

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Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi

2017 yılındaki ilk filmin 1. Dünya Savaşı temasını 1980’lerin renkli atmosferine taşıyan Wonder Woman 1984’te dönemin abartılı modasını gösteren (Chris Pine'ın Steve Trevor karakteri) sahnelere de tanıklık edeceğiz. Fragmanda, ilk etapta arkeolog Barbara Minerva olarak karşımıza çıkan ve daha sonra Çita karakterine dönüşen Wiig’in Wonder Woman’la olan dövüş sahnelerini de izleme şansı elde ediyoruz.

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Görsel anlamda izleyicileri tatmin edeceğini düşündüğümüz filmin gösterim tarihi ise 2 Ekim olarak görünüyor. Hatırlanacağı üzere Wonder Woman 1984 ilk etapta 5 Haziran ve daha sonra da 14 Ağustos tarihlerine ertelenmişti. Umarız söz konusu tarih, film için son ertelemeyi ifade ediyordur.

Filmin bir diğer kötü karakteri Maxwell Lord’u aktör Pedro Pascal canlandırırken Wonder Woman’ın annesi Hippolyta rolüne Connie Nielsen ve teyzesi Antiope rolüne ise Robin Wright hayat verecek. İlk filmin yönetmeni Patty Jenkins, Wonder Woman 1984’Ü de yöneten isim olacak.

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Filmin fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.cnet.com/news/wonder-woman-1984s-latest-trailer-reveals-kristen-wiigs-cheetah-at-dc-fandome/

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