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    Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman"

    DC Fandom etkinliğinde paylaşılan ilk The Batman fragmanı hayranları etkilemeyi başardı. İntikam aşkıyla dolu bir Bruce Wayne göreceğimiz film 1 Ekim 2021'de vizyona girecek.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    7,3b
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    38
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Batman filminden ilk fragman geldi:
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    Robert Pattinson'lu yeni Batman filminden merakla beklenen ilk fragman bugün geldi. Dün düzenlenen DC Fandom etkinliğinde paylaşılan fragman bambaşka bir Batman filminin bizlerini beklediğini gösteriyor.

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    Yeni Batman filminde Bruce Wayne karakterine çok daha farklı yaklaşım var. Yönetmen Matt Reeves, yeni Bruce Wayne'in Batman olarak henüz ikinci senesini geçiren biraz tecrübesiz bir Batman olacağını söylemişti. Fragmanda ise bunu doğrulayan görüntüler var, Bruce Wayne tamamen intikam motivasyonuyla hareket eden karanlık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

    The Batman filminin kötü karakteri Paul Dano tarafından canlandırılan The Riddler olacak. The Riddler karakteri daha önce Jim Carrey tarafından da canlandırılmıştı ancak bu filmde çok daha farklı bir Riddler göreceğiz gibi. Yine bu karakter için de daha karanlık bir yaklaşım var.

    The Batman'in çekimleri geçtiğimiz Mart ayında COVID-19 nedeniyle durdurulmuştu. Önümüzdeki Eylül ayında çekimlerin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak bu uzun ara nedeniyle filmin vizyon tarihi de elbette ertelenmek zorunda kalmıştı. The Batman 1 Ekim 2021'de vizyona girecek.

    Fragmanı 4K kalitede izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 3 gün en beğenilen
    Çocukları pistten alalım der gibi bir fragman olmuş. Her nasılsa 16 yaş altı züperhiro kuşağı izleyicisini es geçip gerçek fantastik sinemaseverleri kucaklayan bir film olacağa benziyor. Özellikle karanlık atmosferi ile daha derin, damar bir izleyiciye hitap edeceğe benziyor.
    Çocukları pistten alalım der gibi bir fragman olmuş. Her nasılsa 16 yaş altı züperhiro kuşağı izleyicisini es geçip gerçek fantastik sinemaseverleri kucaklayan ...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 gün
    Fragman çok iyi, Role yakışmış Pattinson bence.
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    Krone 3 gün
    Atmosfer mükemmel. Keşke oyuncuyu daha maskülen bir görüntüye büründürselermiş, Bruce Wayne rolündeyken yani. Sakalsız surat, uzun saçlar falan farklı geldi. Ama genel olarak çok heyecanlandım.
    Atmosfer mükemmel. Keşke oyuncuyu daha maskülen bir görüntüye büründürselermiş, Bruce Wayne rolündeyken yani. Sakalsız surat, uzun saçlar falan farklı geldi. Am...
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    derlemeler (Erhan Görmez) 1 gün
    Fragmanı hiç beğenmedim. Bu adamada hiç oturmamış açıkcası. Daha karanlık bir şeyler beklerdim...
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    Provisioner (faith90 ) 1 gün
    Pattinson Twilight dan bu yana oyunculuğunun üzerine koyarak geldi , özellikle Lighthouse da ki oyunculuğu beğeni toplamıştı ben de çok beğenmiştim , normalde bir Nolan yapımı Batman de Christian Bale hariç birini düşünemezdim ancak alternatif bir Batman hikayesi olduğu için merakla bekliyorum...
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    SkyTech74 (Ömer ) 2 gün
    Ben fragmanı beğendim. Ben Affleck'ten daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir zamanlar Ben Affleck için heyecanlanmıştım fakat bana göre fos çıktı. Karanlık ortamı iyi yansıtmışlar. Batmanin zırhı Ben Affleck'in zırhından daha iyi. Batman oyunundaki Dark Knight gibi olmuş. Ayrıca kişisel görüşüm, Batman zırhı daha iyi duruyor Robbert'da.Efektlerde çok sırıtmıyor. BatmanVSuperman filmindeki efektler çok iyi değildi... Riddler için ayrıca heyecanlandım. Bakalım nasıl bir film çıkacak ortaya.
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    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 2 gün
    lan benim mi beynim yandı 1:10 sahnede Batman'e yazıyor anlamı nedir. e takısının aklımda deli sorular. Türkçe zorluyor kafamı :D
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    darkaura 2 gün
    acikcasi aktor secimlerinden, simdiye kadarki gidisatindan pek bir bekletim yoktu, hatta cakilmasini bekliyordum ama fragman basarili duruyor. karanlik derin bir hava var. gelsin gorelim bakalim.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 gün
    sonunda riddler karakteri tekrar hayat buldu
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    WeDneS (Ercan Turyan) 2 gün
    En sevdiğim karakter
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    irish 2 gün
    Beklediğimden iyi gözüküyor.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 3 gün
    Baymadi mı artık eski senaryoların tekrar tekrar çekilmesi ? Hiç heyecan uyandirmiyor
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    -MoDeStUs- 3 gün
    Bu gördüğünüz zaten Batman in gençliği.Daa önceki gördüklerimiz gibi olgunlaşmış hali değil.
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    7304 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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    9 etiket daha yeni batman filmi batman matt reeves dc filmleri dc dc sinematik evreni Sinema ve Dizi film Bilim ve Teknoloji
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