Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman"

Tam Boyutta Gör

Robert Pattinson'lu yeni Batman filminden merakla beklenen ilk fragman bugün geldi. Dün düzenlenen DC Fandom etkinliğinde paylaşılan fragman bambaşka bir Batman filminin bizlerini beklediğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Batman'den set görüntüleri: Batsuit net olarak görüntülendi

Yeni Batman filminde Bruce Wayne karakterine çok daha farklı yaklaşım var. Yönetmen Matt Reeves, yeni Bruce Wayne'in Batman olarak henüz ikinci senesini geçiren biraz tecrübesiz bir Batman olacağını söylemişti. Fragmanda ise bunu doğrulayan görüntüler var, Bruce Wayne tamamen intikam motivasyonuyla hareket eden karanlık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

The Batman filminin kötü karakteri Paul Dano tarafından canlandırılan The Riddler olacak. The Riddler karakteri daha önce Jim Carrey tarafından da canlandırılmıştı ancak bu filmde çok daha farklı bir Riddler göreceğiz gibi. Yine bu karakter için de daha karanlık bir yaklaşım var.

The Batman'in çekimleri geçtiğimiz Mart ayında COVID-19 nedeniyle durdurulmuştu. Önümüzdeki Eylül ayında çekimlerin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak bu uzun ara nedeniyle filmin vizyon tarihi de elbette ertelenmek zorunda kalmıştı. The Batman 1 Ekim 2021'de vizyona girecek.

Fragmanı 4K kalitede izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.