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    Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı

    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı. Film 25 Aralık'ta yayınlanacak.
    6 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı

    Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ten yeni bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı"

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    Vizyon tarihine çok kısa bir süre kalan filmin inceleme puanları ve filmin açılış sahnesi paylaşıldı. İnceleme puanlarına baktığımızda Rotten Tomatoes üzerinde 71 farklı eleştirmenin incelemesini görüyoruz ve verdiği puanların ortalaması %89. Metacritic üzerinde ise 26 farklı inceleme bulunuyor ve ortalaması 68. Genel olarak yorumlara baktığımızda ise en az ilk film kalitesinde bir filmin bizleri beklediğini söylemek gerek.

    Paylaşılan video ise filmin açılış sahnesine ait bir video. genel oalrak ortamı, çevreyi ve geçmişi gösteriyor gibi duruyor. Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi 25 Aralık 2020. Film vizyona girdiği gün Amerika'da HBO Max üzeridnen de kısıtlı bir süreliğine yayınlanacak.

    Filmin yönetmenliğini Patty Jenkins üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright ve Kristen Wiig gibi isimler bulunuyor. 

    Bahsi geçen sahneyi aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AtiMX4 (Ati ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İlkini de begenmemistim bunu da begenmem kesin.
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Film sanki hayal kırıklığı gibi olacak ama bakalım
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    AtiMX4 (Ati ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Herşeyin bilgisayarla yapıldığı film.
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    kisma 5 gün ( Mesaj Silindi ) AtiMX4
    Artık çoğu film böyle
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    absamet (sems sems) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Filmi izledik fragmanlar tanıtımlar ile teşekkürler DC.
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