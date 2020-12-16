Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı

Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ten yeni bir video paylaşıldı.

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Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı

Vizyon tarihine çok kısa bir süre kalan filmin inceleme puanları ve filmin açılış sahnesi paylaşıldı. İnceleme puanlarına baktığımızda Rotten Tomatoes üzerinde 71 farklı eleştirmenin incelemesini görüyoruz ve verdiği puanların ortalaması %89. Metacritic üzerinde ise 26 farklı inceleme bulunuyor ve ortalaması 68. Genel olarak yorumlara baktığımızda ise en az ilk film kalitesinde bir filmin bizleri beklediğini söylemek gerek.

Paylaşılan video ise filmin açılış sahnesine ait bir video. genel oalrak ortamı, çevreyi ve geçmişi gösteriyor gibi duruyor. Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi 25 Aralık 2020. Film vizyona girdiği gün Amerika'da HBO Max üzeridnen de kısıtlı bir süreliğine yayınlanacak.

Filmin yönetmenliğini Patty Jenkins üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright ve Kristen Wiig gibi isimler bulunuyor.

Bahsi geçen sahneyi aşağıda bulabilirsiniz.

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