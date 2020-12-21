Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük

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Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984 bazı ülkelerde yayınlandı ancak Warner Bros. durumdan pek de memnun değil.

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Wonder Woman 1984 geçtiğimiz günlerde dünya çapında bazı sinemalarda yayınlandı ancak bunlara Amerika dahil değil. Geçtiğimiz saatlerde de filmin Amerika hariç gişe hasılatları açıklandı. Elbette salgından dolayı gişede bir düşüş bekleniyordu ancak beklenenden daha fazla büyük bir düşüş söz konusu.

Wonder Woman 1984, yayınlandığı 32 ülkede 38,5 milyon dolar hasılat elde etti. Bu hasılatın 18,8 milyon doları Çin'den geldi. Kıyaslayabilmeniz adına ilk filmin hasılatını da paylaşalım. Wonder Woman, açılış hafta sonunda Çin'de 38 milyon dolar hasılat elde etti. 32 ülkeye bakınca ise 90,5 milyon dolar hasılat elde ettiğini görüyoruz.

Wonder Woman 1984'ün Amerika'da ayrıca HBO Max'te de yayınlanacağını hatırlatalım. Bu yüzden tam olarak filmin geliri hesaplanamayacak. Wonder Woman 1984, ülkemizde 15 Ocak'ta sinemalarda yayınlanacak.

https://screenrant.com/wonder-woman-1984-poor-box-office-performance/

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