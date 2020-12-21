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    Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük

    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984 uluslararası gişe hasılatı açıklandı ve beklenen çok daha düşük.
    14 sa.
    6,2b
    77
    9
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük
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    Bu yılın DC tarafında en çok beklenen filmi olan ve salgın sebebiyle sürekli ertelenen Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984 bazı ülkelerde yayınlandı ancak Warner Bros. durumdan pek de memnun değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı"

    Wonder Woman 1984 geçtiğimiz günlerde dünya çapında bazı sinemalarda yayınlandı ancak bunlara Amerika dahil değil. Geçtiğimiz saatlerde de filmin Amerika hariç gişe hasılatları açıklandı. Elbette salgından dolayı gişede bir düşüş bekleniyordu ancak beklenenden daha fazla büyük bir düşüş söz konusu.

    Wonder Woman 1984, yayınlandığı 32 ülkede 38,5 milyon dolar hasılat elde etti. Bu hasılatın 18,8 milyon doları Çin'den geldi. Kıyaslayabilmeniz adına ilk filmin hasılatını da paylaşalım. Wonder Woman, açılış hafta sonunda Çin'de 38 milyon dolar hasılat elde etti. 32 ülkeye bakınca ise 90,5 milyon dolar hasılat elde ettiğini görüyoruz. 

    Wonder Woman 1984'ün Amerika'da ayrıca HBO Max'te de yayınlanacağını hatırlatalım. Bu yüzden tam olarak filmin geliri hesaplanamayacak. Wonder Woman 1984, ülkemizde 15 Ocak'ta sinemalarda yayınlanacak.



    https://screenrant.com/wonder-woman-1984-poor-box-office-performance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen androidmakaleniz
    Torrent, sonuç olarak HBO Max'ı Türkiye'ye getirmeyen kendileri olduğu için istedikleri yöntem de budur.
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    monacomen 17 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Saçları hariç yer yeri zırhlı bir süper kahraman kadın ne derece mantıklı olabilir ki? Belki kadın izleyiciler için bir anlamı vardır empati kurabilirler, fönlü saçları zırha sokunca uçları kırılıyordur veya şekli bozuluyordur, onlar için bu çok önemlidir ama erkek izleyici için şu görüntüdeki mantığı çözmek bir hayli zor.

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    Jeolog. (Caner AKSOY) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    ne bekliyorlardı ki. milletin gal gadot görmek için hasta olma riskini alacaklarını mı :D
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beklenen den derken bu çöpün nesini izlim ilk film za zor dayandım
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    oray (Oray G) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    gişe mi var hasılat olsun?
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    Adoring 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    zararına film çekmiş oldu bu sene filmlerini çıkaranlar.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede nerden izleyebiliriz yok mu bir platform
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) androidmakaleniz
    Torrent, sonuç olarak HBO Max'ı Türkiye'ye getirmeyen kendileri olduğu için istedikleri yöntem de budur.
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    Romeo84 4 sa. ( Mesaj Silindi ) androidmakaleniz
    ben genelde taşınabilir hd den izliyorum...:)
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    ahmetay74 (Ahmet Tay) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir film mi vardı? Hatırlamıyorum bile..
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