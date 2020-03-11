WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi

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Web dünyasının önde gelen açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress’in meraklıları WPFest etkinliğinde bir araya geldi. İTÜ’de düzenlenen etkinlikte Wordpress’in geleceği konuşuldu.

WPfest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen WPFest etkinliğinde 9 oturumda 14 konuşmacı söyleşi gerçekleştirdi. Donanımhaber, WPFest etkinliğinin medya sponsorları arasında yer alıyor.

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Açılış konuşmasını Natro Genel Müdürü Nedim Mitrani’nin yaptığı WPFest 2020’de Natro’nun yeni web ürünü JetPress tanıtıldı. WordPress konusunda en çok izlenen online eğitimeni ve WordPress Okulu’nun kurucusu Fikret Tozak, WordPress Ekosistemi ile Gelir Modelleri Oluşturmak konusunda önemli bilgiler paylaştı. GroupM Data ve Teknoloji Direktörü Aykut Aslantaş “SEO ve SEM ile Trafik Artırmak” isimli sunumunda katılımcılara websitelerin arama motorlarında nasıl üst sıralara yükseleceğinin ipuçları verdi.

Konuşmacılar

Nedim Mitrani – Natro Hosting

Hakkı Alkan – Shitfdelete

Aykut Aslantaş – GroupM Türkiye

Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri

Funda Güleç – Fintechtime

Kemal Kaya – Yoldaolmak

Volkan Kırtok – Listelist

Sabri Küstür – Teknoblog

Mehmet İnce – Invictus Europe

Burçin Akgün Ünaldı – Styleboom

Fikret Tozak – WP Okulu

Antar Turgay – BKM Express

Erhan Yakut- ICS Defense

Melih Andıç - Natro

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