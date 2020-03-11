WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi

Web dünyasının önde gelen açık kaynak içerik yönetim sistemi WordPress’in meraklıları WPFest etkinliğinde bir araya geldi. İTÜ’de düzenlenen etkinlikte Wordpress’in geleceği konuşuldu.
WPfest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen WPFest etkinliğinde 9 oturumda 14 konuşmacı söyleşi gerçekleştirdi. Donanımhaber, WPFest etkinliğinin medya sponsorları arasında yer alıyor.
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Açılış konuşmasını Natro Genel Müdürü Nedim Mitrani’nin yaptığı WPFest 2020’de Natro’nun yeni web ürünü JetPress tanıtıldı. WordPress konusunda en çok izlenen online eğitimeni ve WordPress Okulu’nun kurucusu Fikret Tozak, WordPress Ekosistemi ile Gelir Modelleri Oluşturmak konusunda önemli bilgiler paylaştı. GroupM Data ve Teknoloji Direktörü Aykut Aslantaş “SEO ve SEM ile Trafik Artırmak” isimli sunumunda katılımcılara websitelerin arama motorlarında nasıl üst sıralara yükseleceğinin ipuçları verdi.
Konuşmacılar
- Nedim Mitrani – Natro Hosting
- Hakkı Alkan – Shitfdelete
- Aykut Aslantaş – GroupM Türkiye
- Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri
- Funda Güleç – Fintechtime
- Kemal Kaya – Yoldaolmak
- Volkan Kırtok – Listelist
- Sabri Küstür – Teknoblog
- Mehmet İnce – Invictus Europe
- Burçin Akgün Ünaldı – Styleboom
- Fikret Tozak – WP Okulu
- Antar Turgay – BKM Express
- Erhan Yakut- ICS Defense
- Melih Andıç - Natro
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