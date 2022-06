WWDC 2022 Apple Etkinliği Canlı Yayın (Saat 20:00'da)

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği WWDC 2022 etkinliği canlı anlatım ile DonanımHaber YouTube kanalında yayınlanacak. Cem Sünbül ve Kahraman Uğurlu tüm duyuruları an be an sizlere aktaracaklar.