WWDC 2022 Apple Etkinliği Canlı Yayın (Saat 20:00'da)

Apple bu akşam düzenleyeceği geliştirici etkinliğinde birçok önemli duyuruya imza atacak. WWDC 2022 Apple Etkinliği Canlı Anlatım ile DonanımHaber YouTube kanalında sizlerle olacak. Cem Sünbül ve Kahraman Uğurlu yazılım ve donanım odaklı duyuruları canlı yayında an be an sizlere aktaracaklar. Saat 20:00'deki yayına herkesi bekliyoruz.

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WWDC 2022 Apple Etkinliği Canlı Yayın (Saat 20:00'de)