Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Eski adı Twitter ve artık yoluna X olarak devam eden sosyal medya platformu, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra büyük değişiklikler yaşadı. Görünüşe göre yaşamaya da devam edecek. X CEO’su Linda Yaccarino, platformda yaptığı açıklamada X Money ve X TV adında iki yeni özelliğin geleceğini duyurdu.

X Money ve X TV geliyor

Elon Musk ve Linda Yaccarino, X platformunu “her şeyin uygulaması” haline getirme vizyonunu paylaşıyor. Yaccarino, kullanıcılara ithafen “artık medya sizsiniz” diyerek platformu bu hedefe doğru yaklaştıracak X Money ve X TV adında iki yeni özelliği duyurdu. İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere bunlar finansal hizmet ve yayın akışı özellikleri olacak.

Elon Musk yine manipülasyon peşinde 2 gün önce eklendi

Yaccarino, X’in 2025 yol haritasının kullanıcıları “hiç mümkün olmadığı düşünülen şekillerde” birbirine bağlamayı içerdiğinin altını çizerken X Money ve X TV için ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Ayrıca bu özelliklerin bu yıl tam olarak ne zaman çıkacağı da belirsiz.

X çok değişti

X, Musk sonrasında oldukça değişti. Mevcut ve gelecek haliyle X, sadece bir mikroblog sitesi olmaktan çok uzak. Bu, bazı kullanıcılar için olumsuz olsa da bazılarına göre daha olumlu. X, Musk’ın vizyonuna göre metin, ses, video, ödeme ve bankacılık gibi hizmetler sunan bir şehir merkezi haline gelecek. Bu arada platformda yer alan yapay zekalı sohbet robotu Grok da yeni yılda daha gelişmiş özelliklere kavuşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X’e yeni özellikler geliyor: X Money ve X TV yolda