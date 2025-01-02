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    X’e yeni özellikler geliyor: X Money ve X TV yolda

    Eski adı Twitter olan Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, 2025’te yeni özellikleri devreye alacak. X CEO’su Linda Yaccarino, X Money ve X TV yeniliklerini duyurdu.
    X’e yeni özellikler geliyor: X Money ve X TV yolda Tam Boyutta Gör
    Eski adı Twitter ve artık yoluna X olarak devam eden sosyal medya platformu, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra büyük değişiklikler yaşadı. Görünüşe göre yaşamaya da devam edecek. X CEO’su Linda Yaccarino, platformda yaptığı açıklamada X Money ve X TV adında iki yeni özelliğin geleceğini duyurdu.

    X Money ve X TV geliyor

    Elon Musk ve Linda Yaccarino, X platformunu “her şeyin uygulaması” haline getirme vizyonunu paylaşıyor. Yaccarino, kullanıcılara ithafen “artık medya sizsiniz” diyerek platformu bu hedefe doğru yaklaştıracak X Money ve X TV adında iki yeni özelliği duyurdu. İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere bunlar finansal hizmet ve yayın akışı özellikleri olacak.

    Yaccarino, X’in 2025 yol haritasının kullanıcıları “hiç mümkün olmadığı düşünülen şekillerde” birbirine bağlamayı içerdiğinin altını çizerken X Money ve X TV için ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Ayrıca bu özelliklerin bu yıl tam olarak ne zaman çıkacağı da belirsiz.

    X çok değişti

    X, Musk sonrasında oldukça değişti. Mevcut ve gelecek haliyle X, sadece bir mikroblog sitesi olmaktan çok uzak. Bu, bazı kullanıcılar için olumsuz olsa da bazılarına göre daha olumlu. X, Musk’ın vizyonuna göre metin, ses, video, ödeme ve bankacılık gibi hizmetler sunan bir şehir merkezi haline gelecek. Bu arada platformda yer alan yapay zekalı sohbet robotu Grok da yeni yılda daha gelişmiş özelliklere kavuşacak.

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