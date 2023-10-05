Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı X’in (Twitter) güncel değeri gülünç seviyede

Tam Boyutta Gör Eski mavi kuş Twitter veya güncel adıyla X, finansal anlamda zor dönemlerden geçmeye devam ediyor. Elon Musk'ın platformu 44 milyar dolara satın almasını destekleyen Morgan Stanley liderliğindeki yedi bankayla bu hafta görüşen CEO Linda Yaccarino, gelecek planlarını bankacılara sundu. Ancak, satın alım sonrasında ortada duran 13 milyar dolarlık borç, görüşmelerin ana odağında olurken X'in değerinin bu rakamdan bile önemli ölçüde daha az olduğu bildirildi.

X, finansal karadeliğe dönüştü

Elon Musk satın almadan önce de Twitter/X’in çok kazançlı bir platform olmadığını biliyoruz. Ancak açık olan bir şey var ki Musk’ın satın alımı sonrasında da işler iyiye gitmedi. Yapılan değişikliklerin arından platforma reklam veren firmalar harcamalarında kesintiye gitti veya tamamen durdurdu. Temmuz ayında Musk, reklam satışlarındaki yüzde 50'lik düşüş nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu açıklamıştı. Şirketin reklam odaklı genel müdürü ile aboneliğe aç sahibi arasındaki belirgin stratejik kopukluk da dışarıya iyi bir görüntü sunmuyor.

X’te paylaşılan haberlerdeki başlıklar kaldırılmaya başlandı 4 sa. önce eklendi

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde X'in değeri Musk'ın ödediğinden daha az olmakla kalmıyor, muhtemelen borcundan da daha az. Eğer reklam gelirleri yarı yarıya düştüyse, bu yılki satışların 2,5 milyar doların biraz üzerinde olması gerekiyor. Piyasa ve benzer platformlar da göz önüne alındığında X'in değeri uzmanlara göre yaklaşık 8 milyar dolar yapıyor.

Öte yandan şirket, şu ana kadar çeyrek başına 300 milyon dolarlık yüklü faiz ödemelerini karşılıyor ve Yaccarino ileride kârlı günler görüyor. Ancak Musk'ın doğaçlama ürün değişiklikleri ve reklamverenleri geri kazanma ihtiyacı arasında, görevi oldukça zor. X, şu sıralar finansal bir kara delik gibi ve bir zamanlar sahip olduğu değerin çoğunu tüketiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.