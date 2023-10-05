Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı X’in (Twitter) güncel değeri gülünç seviyede

X, finansal karadeliğe dönüştü
Elon Musk satın almadan önce de Twitter/X’in çok kazançlı bir platform olmadığını biliyoruz. Ancak açık olan bir şey var ki Musk’ın satın alımı sonrasında da işler iyiye gitmedi. Yapılan değişikliklerin arından platforma reklam veren firmalar harcamalarında kesintiye gitti veya tamamen durdurdu. Temmuz ayında Musk, reklam satışlarındaki yüzde 50'lik düşüş nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu açıklamıştı. Şirketin reklam odaklı genel müdürü ile aboneliğe aç sahibi arasındaki belirgin stratejik kopukluk da dışarıya iyi bir görüntü sunmuyor.
Tüm bunları bir araya getirdiğimizde X'in değeri Musk'ın ödediğinden daha az olmakla kalmıyor, muhtemelen borcundan da daha az. Eğer reklam gelirleri yarı yarıya düştüyse, bu yılki satışların 2,5 milyar doların biraz üzerinde olması gerekiyor. Piyasa ve benzer platformlar da göz önüne alındığında X'in değeri uzmanlara göre yaklaşık 8 milyar dolar yapıyor.
Öte yandan şirket, şu ana kadar çeyrek başına 300 milyon dolarlık yüklü faiz ödemelerini karşılıyor ve Yaccarino ileride kârlı günler görüyor. Ancak Musk'ın doğaçlama ürün değişiklikleri ve reklamverenleri geri kazanma ihtiyacı arasında, görevi oldukça zor. X, şu sıralar finansal bir kara delik gibi ve bir zamanlar sahip olduğu değerin çoğunu tüketiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.