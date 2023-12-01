Elon Musk’ın reklamcılara küfür etmesinin ardından X CEO’sundan açıklama

Çarşamba günü DealBook Zirvesi'nde Musk, Yahudi topluluklarını beyazlara karşı nefreti teşvik etmekle suçlayan bir sosyal medya paylaşımına katıldığını söyledikten sonra reklamverenleri platformdan reklamları çekerek kendisine "şantaj" yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Musk'ın ilk yorumları Beyaz Saray tarafından kınanmış ve Musk "antisemitik ve ırkçı nefreti" teşvik etmekle suçlanmıştı.
X CEO'sundan Musk'a destek
X'in sahibi ve CTO'su Musk, röportaj sırasında şunları söylemişti; "Eğer birisi bana reklamla şantaj yapmaya çalışacaksa? Bana parayla şantaj yapmak mı? Git kendini becer. Yeterince açık mı?” Musk bunları söyledikten sonra seyirciler arasında bulunan Disney CEO’su Bob Iger’a “Selam Bob” demişti.
Perşembe günü gönderilen notta Yaccarino çalışanlara Musk’ın “geleceğe yönelik eşsiz bir bakış açısı ve vizyon paylaştığını” söyledi: “Eğer izlemediyseniz, lütfen zaman ayırın ve hepimizin bir parçası olduğu şeyin büyüklüğünü ve önemini kavrayın. Çünkü bugün sizinle birlikte tam da buna odaklanmak istiyorum.” Yaccarino ayrıca X’te yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: “X, bazı insanlar için rahatsız edici olan bir bilgi bağımsızlığını mümkün kılıyor. Biz insanların kendi kararlarını vermelerini sağlayan bir platformuz. Reklamcılık söz konusu olduğunda benim bakış açım şu: X, İfade Özgürlüğü ve Ana Cadde'nin eşsiz ve şaşırtıcı bir kesişim noktasında duruyor. Anlamlı çalışmalarımıza inanan ortaklarımıza teşekkür ederiz.”
Röportaj sırasında Musk, X ile reklam kampanyalarına ara veren Disney ve Apple gibi şirketlere ateş püskürürken, antisemitik olduğunu reddetti ve X paylaşımları için özür dileyerek bunu "platformda yaptığım en aptalca şey değilse bile en aptalca şeylerden biri" olarak nitelendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.