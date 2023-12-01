Elon Musk’ın reklamcılara küfür etmesinin ardından X CEO’sundan açıklama

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter) CEO'su Linda Yaccarino, Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve çalışanlarına "samimi" ve "derin" olarak nitelendirdiği röportajın ardından perşembe günü X çalışanlarına bir bilgilendirme notu gönderdi.

Çarşamba günü DealBook Zirvesi'nde Musk, Yahudi topluluklarını beyazlara karşı nefreti teşvik etmekle suçlayan bir sosyal medya paylaşımına katıldığını söyledikten sonra reklamverenleri platformdan reklamları çekerek kendisine "şantaj" yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Musk'ın ilk yorumları Beyaz Saray tarafından kınanmış ve Musk "antisemitik ve ırkçı nefreti" teşvik etmekle suçlanmıştı.

X CEO'sundan Musk'a destek

X'in sahibi ve CTO'su Musk, röportaj sırasında şunları söylemişti; "Eğer birisi bana reklamla şantaj yapmaya çalışacaksa? Bana parayla şantaj yapmak mı? Git kendini becer. Yeterince açık mı?” Musk bunları söyledikten sonra seyirciler arasında bulunan Disney CEO’su Bob Iger’a “Selam Bob” demişti.

Elon Musk, kendisine şantaj yapan reklamcılar için ağır konuştu! 1 gün önce eklendi

Perşembe günü gönderilen notta Yaccarino çalışanlara Musk’ın “geleceğe yönelik eşsiz bir bakış açısı ve vizyon paylaştığını” söyledi: “Eğer izlemediyseniz, lütfen zaman ayırın ve hepimizin bir parçası olduğu şeyin büyüklüğünü ve önemini kavrayın. Çünkü bugün sizinle birlikte tam da buna odaklanmak istiyorum.” Yaccarino ayrıca X’te yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: “X, bazı insanlar için rahatsız edici olan bir bilgi bağımsızlığını mümkün kılıyor. Biz insanların kendi kararlarını vermelerini sağlayan bir platformuz. Reklamcılık söz konusu olduğunda benim bakış açım şu: X, İfade Özgürlüğü ve Ana Cadde'nin eşsiz ve şaşırtıcı bir kesişim noktasında duruyor. Anlamlı çalışmalarımıza inanan ortaklarımıza teşekkür ederiz.”

Röportaj sırasında Musk, X ile reklam kampanyalarına ara veren Disney ve Apple gibi şirketlere ateş püskürürken, antisemitik olduğunu reddetti ve X paylaşımları için özür dileyerek bunu "platformda yaptığım en aptalca şey değilse bile en aptalca şeylerden biri" olarak nitelendirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk’ın küfürlü röportajı sonrası X CEO’sundan açıklama