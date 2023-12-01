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    Elon Musk’ın reklamcılara küfür etmesinin ardından X CEO’sundan açıklama

    Elon Musk'ın X’deki (eski adıyla Twitter) faaliyetlerini durduran reklamcılara küfür etmesinin ardından platformun CEO’su Linda Yaccarino, çalışanlara bir mesaj gönderdi.
    Elon Musk’ın küfürlü röportajı sonrası X CEO’sundan açıklama Tam Boyutta Gör
    X (eski adıyla Twitter) CEO'su Linda Yaccarino, Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve çalışanlarına "samimi" ve "derin" olarak nitelendirdiği röportajın ardından perşembe günü X çalışanlarına bir bilgilendirme notu gönderdi.

    Çarşamba günü DealBook Zirvesi'nde Musk, Yahudi topluluklarını beyazlara karşı nefreti teşvik etmekle suçlayan bir sosyal medya paylaşımına katıldığını söyledikten sonra reklamverenleri platformdan reklamları çekerek kendisine "şantaj" yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Musk'ın ilk yorumları Beyaz Saray tarafından kınanmış ve Musk "antisemitik ve ırkçı nefreti" teşvik etmekle suçlanmıştı.

    X CEO'sundan Musk'a destek

    X'in sahibi ve CTO'su Musk, röportaj sırasında şunları söylemişti; "Eğer birisi bana reklamla şantaj yapmaya çalışacaksa? Bana parayla şantaj yapmak mı? Git kendini becer. Yeterince açık mı?” Musk bunları söyledikten sonra seyirciler arasında bulunan Disney CEO’su Bob Iger’a “Selam Bob” demişti.

    Perşembe günü gönderilen notta Yaccarino çalışanlara Musk’ın “geleceğe yönelik eşsiz bir bakış açısı ve vizyon paylaştığını” söyledi: “Eğer izlemediyseniz, lütfen zaman ayırın ve hepimizin bir parçası olduğu şeyin büyüklüğünü ve önemini kavrayın. Çünkü bugün sizinle birlikte tam da buna odaklanmak istiyorum.” Yaccarino ayrıca X’te yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: “X, bazı insanlar için rahatsız edici olan bir bilgi bağımsızlığını mümkün kılıyor. Biz insanların kendi kararlarını vermelerini sağlayan bir platformuz. Reklamcılık söz konusu olduğunda benim bakış açım şu: X, İfade Özgürlüğü ve Ana Cadde'nin eşsiz ve şaşırtıcı bir kesişim noktasında duruyor. Anlamlı çalışmalarımıza inanan ortaklarımıza teşekkür ederiz.”

    Röportaj sırasında Musk, X ile reklam kampanyalarına ara veren Disney ve Apple gibi şirketlere ateş püskürürken, antisemitik olduğunu reddetti ve X paylaşımları için özür dileyerek bunu "platformda yaptığım en aptalca şey değilse bile en aptalca şeylerden biri" olarak nitelendirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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