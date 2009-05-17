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X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu

10 yıl
233,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Keskin pençeler iş başında!

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Ünlü çizgi roman serisi X-Men yeni vizyona giren filmiyle beraber oyunuyla da karşımızda. Bakalım genelde hayal kırıklığı yaratan film oyunlarına arasına yeni bir tane daha mı ekleniyor ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel(R) Pentium (R) 4 3.0 GHz veya Intel (R) Core (TM) 2 E6300 ve AMD Athlon (TM) 64 3000+
Ram: 1 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB RAM veya daha iyisi, ATI Radeon X1800 256 MB RAM veya daha iyisi.
Boş Alan: 8GB disk alanı


http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 5 yıl
ben bi tane bölümde kaldım geçemiyorum .buyuk kule gigi bi yer var eli kılıçlı adamı tam oldurcekken yeniden full oluyo sonya duvarları kırmaya başlıyo düşüyorum aşa yardımcı olunnn
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BSC Misafiri 6 yıl
BSC Misafiri
ben bu oyunu1 günde bitirdim ne diyonuz havanız kime

bana yardımcı olsana takıldım......................
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BSC Misafiri 7 yıl
ben bu oyunu1 günde bitirdim ne diyonuz havanız kime
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DH Misafiri 8 yıl
bence grafikler yeterli olmamış
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DH Misafiri 8 yıl
bide 2 dvd mi?
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DH Misafiri 8 yıl
windows 7 ye olurmu?
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iscanthere 9 yıl
Bitirdim. Hard modunda tekrar bitirmeyi düşünüyorum. Gayet güzel bir oyun. Fakat grafikler aceleye gelmiş.
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zigmo 9 yıl
Valla editör çok güzel anlatmış agzına saglık.Bazı noktaları atlamış...Oyun ilerledikçe yeni yeni kostümler açılıyoru ve bu kostümleri oyuna başlamadan secebiliyorsun...Oyun genel anlamda akıcı ve Çok nadir sıkılacagınız bir oyun God of war tarzına yakın onu kadar iyi diyemeyecegim...Benim gibi x-men 1,2,3,4 serisi film izleyipte bu oyunu oynamaktan çok keyif alacaklar...hemde çoook. bu arada oyun genel anlamda zor hele ki en sonunda ki Kel acayip zor...Bol şans :D
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tssefa61 10 yıl
oyun çok ii değilsede kötü sayılmaz bana göre oynanması gerken bir oyun sayılabilir
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GoldPunch 10 yıl

Orjinalden alıntı: tssefa61

oyun çok ii değilsede kötü sayılmaz bana göre oynanması gerken bir oyun sayılabilir


Oynanması gerek değilde, ''oynanmasa birşey kaybetmeyeceğiniz,oynayıncada pişman olmayacağınız bir oyun''

diyebiliriz.
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$WINDLE 10 yıl
bana gorre tavsiyem su seyi birakin artik oyun incelemesi oyuna su su sistem ev sahibi yapio sacma ve gereksiz bu ayrinti oturun oyunu anlatin bize daha cok oynanis felan gosterin yani ne bilim bi bolumunu gosterin oyunun kontrolleri anlatin vs felan inceleme yapciaksaniz saglam inceleme olsun ha naparsiniz oyunu test ettiginiz sistemi altina yazarsiniz olur biter daha kapsamli genis ayrintili ve yerinde zamaninda incelemeler istiyoruz mesala oyun korsan cikinca indirip incelemesini yapsaniz nolurki hani bu dediklerimi bir yonetici vs dikkate alirsa sevinirim
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AntonChigurh 10 yıl
Film üzerinden para kazanmak amacı... Grafikler resmen sürünüyor. Sanki oyun plastik bir dünyada geçiyor :D. Ayrıca ben kanın renginin kırmızı olduğunu biliyordum fakat bu oyunda kan da bi tuhaf :P. Büyük umutlarla pc ye yüklediğim oyun tam bir hayal kırıklığı. Ayrıca DMC4 ün yanından bile geçemez. Oyunda karşımıza ilk çıkan boss sanki bi ilkokul çocuğunun resim defterinden çalınmış gibi.
Çok çok özentisiz tamamen oldu bittiye getirilmiş bi oyun.
Böyle film sayesinde reklamı iyi yapılan oyunlar yüzünden pek çok oyunda bunların gölgesi altında yokolup gidiyor. Örneğin DARK SECTOR adlı bir oyun var yeni çıkan oyunseverlere mutlaka tavsiye ederim. En azından bu oyundan 10 kat daha iyi olduğu kesin.
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