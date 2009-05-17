X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu

Keskin pençeler iş başında!

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Ünlü çizgi roman serisi X-Men yeni vizyona giren filmiyle beraber oyunuyla da karşımızda. Bakalım genelde hayal kırıklığı yaratan film oyunlarına arasına yeni bir tane daha mı ekleniyor ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Intel(R) Pentium (R) 4 3.0 GHz veya Intel (R) Core (TM) 2 E6300 ve AMD Athlon (TM) 64 3000+

Ram: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB RAM veya daha iyisi, ATI Radeon X1800 256 MB RAM veya daha iyisi.

Boş Alan: 8GB disk alanı

http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm