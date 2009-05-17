X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu

Haber Editörü
Keskin pençeler iş başında!
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Ünlü çizgi roman serisi X-Men yeni vizyona giren filmiyle beraber oyunuyla da karşımızda. Bakalım genelde hayal kırıklığı yaratan film oyunlarına arasına yeni bir tane daha mı ekleniyor ?
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel(R) Pentium (R) 4 3.0 GHz veya Intel (R) Core (TM) 2 E6300 ve AMD Athlon (TM) 64 3000+
Ram: 1 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB RAM veya daha iyisi, ATI Radeon X1800 256 MB RAM veya daha iyisi.
Boş Alan: 8GB disk alanı
http://www.bolumsonucanavari.com/Menu-VideoIncelemeler-16.htm Paylaş Tweetle
bana yardımcı olsana takıldım......................
Oynanması gerek değilde, ''oynanmasa birşey kaybetmeyeceğiniz,oynayıncada pişman olmayacağınız bir oyun''
diyebiliriz.
Çok çok özentisiz tamamen oldu bittiye getirilmiş bi oyun.
Böyle film sayesinde reklamı iyi yapılan oyunlar yüzünden pek çok oyunda bunların gölgesi altında yokolup gidiyor. Örneğin DARK SECTOR adlı bir oyun var yeni çıkan oyunseverlere mutlaka tavsiye ederim. En azından bu oyundan 10 kat daha iyi olduğu kesin.