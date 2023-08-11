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    X’te (Twitter) para kazanma şartında önemli değişiklikler yapıldı

    Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bir süredir içerik üreticileriyle reklam gelirini paylaşmaya başlamıştı. Şimdi ise para kazanma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.
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    X’te (Twitter) para kazanma şartında önemli değişiklikler yapıldı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bugün yaptığı açıklamada kullanıcılarla reklam geliri paylaşımı için uygunluk eşiğini düşürdüğünü duyurdu. Bu sayede daha küçük bir kitleye sahip X Premium (eski adıyla Twitter Blue) aboneleri ve küçük içerik üreticileri için ödeme yapılabilecek.

    X’te (Twitter) para kazanma şartları değişti

    X’in resmi destek hesabından yapılan açıklamaya göre reklam geliri paylaşımı için uygunluk eşiği son 3 ay içinde 15 milyon gösterimden artık 5 milyon gösterime düşürüldü. Ayrıca minimum ödeme eşiği de 50 dolardan 10 dolar seviyesine düşürüldü.

    Gelişmeye açıklık getiren X'in patronu Elon Musk, yalnızca doğrulanmış hesaplardan gelen görüntülemelerin dikkate alındığını tekrarladı. Bunun nedeni ise botlar ile yapay görüntülenme yapılma tehlikesi. Dolayısıyla sadece X Premium hesaplarından elde edilen görüntülenmeden para kazanılıyor.

    Tam olarak açık olmasa da gösterimler, bir tweet'in toplam görülme sayısını ya da etkileşim sayısını ifade ediyor. Bu, platformda reklam veren markalar için çok önemli, çünkü kullanıcılar tweet ile etkileşime girmemiş olsalar bile mesajlarının toplam görüntülenme sayısı hakkında bilgi toplamalarına yardımcı oluyor.

    Haziran ayında platform, doğrulanmış içerik oluşturucularının paylaştığı gönderilerin yanıtlarındaki reklamlar için yakında ödeme yapmaya başlayacağını ve ilk ödeme bloğunun yaklaşık 5 milyon dolar olacağını söylemişti. Musk o zaman "İçerik oluşturucunun doğrulanmış olması gerektiğini ve yalnızca doğrulanmış kullanıcılara sunulan reklamların sayılacağını unutmayın" demişti.

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