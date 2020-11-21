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    X-tra ile kamera bataryaları kökten değişiyor

    Profesyonel kameraların bataryaları düşük kullanım süresi sunuyorsa X-tra projesi ile iki kata kadar uzatmak mümkün. Üstelik batarya yuvasına tam olarak uyum sağlıyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vaktinin büyük kısmını fotoğrafçılık ile geçirenler için batarya yönetimi eziyete dönüşebiliyor. Uzun kullanım sürelerinde birden fazla batarya taşımak veya taşınabilir şarj istasyonları ile gezmek zaruri hale geldi. X-tra projesi bu sıkıntıya farklı bir çözüm bulmuş.

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    X-tra nedir?

    X-tra projesi fotoğraf makinelerinin bataryalarının yerini almayı amaçlıyor. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan modül tam olarak batarya yuvasına oturuyor. 3700mAh kapasiteli bataryası sayesinde standart bataryalara göre çok daha uzun kullanım süreleri sunuyor.

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    Konsept aynı bir şarjör takar gibi pil yuvasına modülün takılmasına odaklanıyor. Özel bir pin ile sabitleniyor ve yine pine basılarak hızlı bir şekilde çıkarılıyor. Modül üzerinde batarya seviyesini gösteren bir LED bildirim mevcut ve hızlı şarj ile modül kısa sürede şar oluyor.

    X-tra ile kamera bataryaları kökten değişiyor

    Diğer bir özellik ise şarjlı kılıfına konduğu zaman taşınabilir şarj istasyonuna dönüşmesi. Bu kılıf ile toplamda 7200mAh kapasiteye ulaşıyor. Ayrıca modül üzerinde ek bir port sayesinde mikrofon, LED aydınlatma gibi aksesuarlar da bağlanabiliyor.

    X-tra modülü her makine ile uyumlu değil ancak Sony a7 serisi, Canon EOS D ve R serisi, Nikon Z ve D serisinin pek çok makinesini destekliyor. En az 99$ bağış gerektiren X-tra projesi şimdiden istediği miktarı topladı. Dağıtımlar Mart ayında başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/x-tra/the-camera-battery-re-invented Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burnuma pis kokular geliyor... Bir tek bunlar akıllı!
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