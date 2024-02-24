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    Anlık Bildirim

    X'te sesli ve görüntülü arama özelliği herkese açıldı

    X'te sesli ve görüntülü arama özelliğinden yalnızca Premium aboneler yararlanabiliyordu, artık herkese açıldı. Peki, Twitter'da sesli veya görüntülü arama nasıl yapılıyor?

    X, geçtiğimiz yıl FaceTime, WhatsApp gibi kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanmıştı. Ancak bu özellik X Premium abonelerle sınırlıydı. Şimdi bu özellik Premium’a abone olmayanlara da sunulmaya başlandı.

    X'te sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır 📲

    twitter sesli & görüntülü arama yapma Tam Boyutta Gör
    Yakında yalnızca ödeme yapanlar değil, herkes X uygulaması üzerinden arama yapabilecek ve alabilecek. Bu özellik doğrudan mesajlaşmaya entegre edilmiş ve WhatsApp, Instagram gibi aramaları destekleyen diğer uygulamalarla benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar X’ten gelen aramaları normal bir arama geliyormuş gibi kilit ekranında görüp yanıtlayabilecek. X’te sesli ve görüntülü arama yapmak için aşağıda adımları takip edin:
    1. X uygulamasını açın.
    2. Profil resminize dokunun.
    3. Ayarlar ve gizlilik’e dokunun.
    4. Gizlilik ve güvenlik menüsünü seçin.
    5. Direkt mesajlar seçeneğine dokunun.
    6. Sesli ve görüntülü aramayı açın.
    7. Arama yapmak istediğiniz kişiyle DM başlatın.
    8. Sağ üstteki telefon simgesine dokunun.
    9. Sesli veya görüntülü görüşme seçeneğine dokunun.

    Kullanıcılar, adres defterindeki kişilerden, takip ettikleri hesaplardan veya yalnızca hesapları doğrulanmış kullanıcılardan arama almayı seçebiliyor. Sesli görüntülü aramayı tamamen kapatmak için “Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir” onay işaretini kaldırmak yeterli oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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