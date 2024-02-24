X'te sesli ve görüntülü arama özelliği herkese açıldı

X, geçtiğimiz yıl FaceTime, WhatsApp gibi kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanmıştı. Ancak bu özellik X Premium abonelerle sınırlıydı. Şimdi bu özellik Premium’a abone olmayanlara da sunulmaya başlandı.

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X'te sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör Yakında yalnızca ödeme yapanlar değil, herkes X uygulaması üzerinden arama yapabilecek ve alabilecek. Bu özellik doğrudan mesajlaşmaya entegre edilmiş ve WhatsApp, Instagram gibi aramaları destekleyen diğer uygulamalarla benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar X’ten gelen aramaları normal bir arama geliyormuş gibi kilit ekranında görüp yanıtlayabilecek. X’te sesli ve görüntülü arama yapmak için aşağıda adımları takip edin: X uygulamasını açın. Profil resminize dokunun. Ayarlar ve gizlilik’e dokunun. Gizlilik ve güvenlik menüsünü seçin. Direkt mesajlar seçeneğine dokunun. Sesli ve görüntülü aramayı açın. Arama yapmak istediğiniz kişiyle DM başlatın. Sağ üstteki telefon simgesine dokunun. Sesli veya görüntülü görüşme seçeneğine dokunun.

Kullanıcılar, adres defterindeki kişilerden, takip ettikleri hesaplardan veya yalnızca hesapları doğrulanmış kullanıcılardan arama almayı seçebiliyor. Sesli görüntülü aramayı tamamen kapatmak için “Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir” onay işaretini kaldırmak yeterli oluyor.

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