X'te sesli ve görüntülü arama özelliği herkese açıldı

X, geçtiğimiz yıl FaceTime, WhatsApp gibi kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanmıştı. Ancak bu özellik X Premium abonelerle sınırlıydı. Şimdi bu özellik Premium’a abone olmayanlara da sunulmaya başlandı.
X'te sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır 📲
- X uygulamasını açın.
- Profil resminize dokunun.
- Ayarlar ve gizlilik’e dokunun.
- Gizlilik ve güvenlik menüsünü seçin.
- Direkt mesajlar seçeneğine dokunun.
- Sesli ve görüntülü aramayı açın.
- Arama yapmak istediğiniz kişiyle DM başlatın.
- Sağ üstteki telefon simgesine dokunun.
- Sesli veya görüntülü görüşme seçeneğine dokunun.
Kullanıcılar, adres defterindeki kişilerden, takip ettikleri hesaplardan veya yalnızca hesapları doğrulanmış kullanıcılardan arama almayı seçebiliyor. Sesli görüntülü aramayı tamamen kapatmak için “Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir” onay işaretini kaldırmak yeterli oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.