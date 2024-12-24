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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, daha önce yalnızca X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarına sunulan Grok adlı sohbet robotunun bağımsız bir iOS uygulamasını test ediyor. Şu anda Avustralya ve birkaç ülkede beta olarak kullanıma sunulan uygulama, geniş çaplı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Grok artık iOS’ta

Grok uygulaması gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Uygulama, metinleri yeniden yazma, uzun paragrafları özetleme, soru-cevap yapma gibi üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra metinden görüntü oluşturma yeteneğine de sahip.

Tam Boyutta Gör xAI, Grok’u yalnızca mobilde değil, web üzerinden de erişilebilir hâle getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için hazırlanan Grok.com adresi, kullanıcılarını şimdilik “çok yakında” mesajıyla karşılıyor. Grok, başlangıçta yalnızca X platformunun ücretli abonelerine sunuluyordu. Ancak xAI, Kasım ayında ücretsiz bir versiyonu test edilmeye başlandı ve kısa bir süre önce de tüm X kullanıcılarının erişimine açıldı.

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Grok’un dikkat çeken özelliklerinden biri de görsel üretim konusundaki “fotogerçekçi” seviyedeki yeteneği. Doğrudan ChatGPT’nin rakibi olan Grok, diğer araçlardakinden çok daha “açık” bir görsel üretme modeline sahip. Grok ile ünlülerin görselleri veya telif hakkına dahil figürlerin görsellerini üretmek mümkün. Bu da kullanıcıların özgün ve yaratıcı görseller üretmesine olanak tanırken tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor.

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xAI, ChatGPT rakibi Grok için iOS uygulamasını yayınladı