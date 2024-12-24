xAI, ChatGPT rakibi Grok için iOS uygulamasını yayınladı

Grok artık iOS’ta
Grok uygulaması gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Uygulama, metinleri yeniden yazma, uzun paragrafları özetleme, soru-cevap yapma gibi üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra metinden görüntü oluşturma yeteneğine de sahip.
Grok’un dikkat çeken özelliklerinden biri de görsel üretim konusundaki “fotogerçekçi” seviyedeki yeteneği. Doğrudan ChatGPT’nin rakibi olan Grok, diğer araçlardakinden çok daha “açık” bir görsel üretme modeline sahip. Grok ile ünlülerin görselleri veya telif hakkına dahil figürlerin görsellerini üretmek mümkün. Bu da kullanıcıların özgün ve yaratıcı görseller üretmesine olanak tanırken tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/12/22/xai-is-testing-a-standalone-ios-app-for-its-grok-chatbot/ https://apps.apple.com/au/app/grok/id6670324846 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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