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    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ın değeri 40 milyar dolar oldu

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni bir finansman turu kapsamında 6 milyar dolar topladığını duyurdu. Yeni finansman sayesinde firmanın değerlemesi 40 milyar doları geçti.
    Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ın değeri 40 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki yapay zeka şirketi xAI, son dönemde dikkat çeken bir finansman başarısına imza attı. Şirket, kısa süre önce tamamladığı 6 milyar dolarlık C tipi yatırım turuyla toplam değerini en az 40 milyar doların üzerine çıkardı. Bu finansman turu, xAI’ın yapay zeka ürünlerini ve altyapısını daha da güçlendirmesi için oldukça önemli.

    xAI, yeni yatırımla güçlendi

    xAI, daha önce yaptığı açıklamada, yeni elde edilen fonların büyük bir kısmının, şirketin Memphis, Tennessee’de yer alan milyar dolarlık süper bilgisayar kümesi ve Grok AI modellerinin geliştirilmesi için kullanılacağını belirtmişti. Bu süper bilgisayar, 100.000 Nvidia grafik işlem birimine sahip devasa bir sistem olan “Colossus” ile AI modellerini eğitmek üzere tasarlanmış durumda ve yakın gelecekte kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

    Yeni yatırım turunda yer alan isimler arasında Blackrock, A16Z, Fidelity ve Sequoia Capital gibi finans dünyasının devleri yer aldı. Ayrıca Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding de yatırımcılar arasında bulunuyor. Ek olarak firma, “stratejik yatırımcılar” arasında Nvidia ve AMD’nin de olduğunun altını çizdi. xAI, bu yıl içinde toplamda 12 milyar dolarlık bir fonlama ile hızlı büyümesini sürdürerek, piyasada sağlam bir yer edinmeye çalışıyor.

    xAI’nin en yeni yapay zeka modeli olan Grok 3’ün, yıl sonuna kadar kullanıma sunulması planlanıyordu, en azından Musk’ın önceki söylemlerine göre. Halihazırda eğitim aşamasında olan Grok 3, önceki model olan Grok 2’ye kıyasla daha güçlü bir işlem kapasitesi ve daha hızlı yanıt süreleri vaat ediyor. Grok 2, şimdilik yalnızca X platformu üzerinden erişilebilir durumda olsa da, Musk’ın şirketi bağımsız bir uygulama geliştirme hedefinde ilerliyor.

    xAI’ın en büyük rakibi ve kabul edilmese de kuruluş nedenlerinden olan OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, xAI’ın hızlı büyümesinden övgüyle bahsetmiş ve geçtiğimiz dönemlerde “gerçekten ciddi bir rakip” olacağını söylemişti. OpenAI, 157 milyar dolarlık değere sahip. Elon Musk, bir zamanlar xAI’ın kurucuları ve yatırımcıları arasında yer almıştı.

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    Sinoeis 22 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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