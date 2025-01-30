Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    xAI'ın Grok uygulaması Türkiye'de iOS için kullanıma sunuldu

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Grok isimli sohbet robotunun bağımsız uygulamasını iPhone kullanıcıları için Türkiye'de kullanıma sundu.                   
    xAI'ın Grok uygulaması Türkiye'de iOS için kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, daha önce X kullanıcıları için sunduğu Grok isimli sohbet robotunun bağımsız uyuglamasını geçtiğimiz ay iOS'te kullanıma sunmuştu. Grok şimdi de Türkiye'deki iPhone kullanıcıları için App Store'da kullanıma sunuldu.

    Grok, iPhone kullanıcıları için Türkiye'de kullanıma sunuldu

    Grok uygulaması gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Uygulama, metinleri yeniden yazma, uzun paragrafları özetleme, soruları cevaplama gibi üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra metinden görüntü oluşturma yeteneğine de sahip.

    xAI, Grok'u mobil platformların yanında web üzerinde ayrı bir site üzerinden erişime sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.  Bunun için hazırlanan grok.com adresinde kullanıcılar “çok yakında” mesajıyla karşılaşıyor. 

    Grok’un dikkat çeken özelliklerinden biri, "fotogerçekçi" seviyede görsel üretim yeteneği. ChatGPT’nin doğrudan rakibi olan Grok, diğer araçlardakinden çok daha “açık” bir görsel üretme modeline sahip. Grok ile ünlülerin görselleri veya telif hakkına dahil figürlerin görsellerini üretmek mümkün. Bu da kullanıcıların özgün ve yaratıcı görseller üretmesine olanak tanırken tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    55 yanakla 60 yanak arasındaki fark cam rüzgarlığı ne işe yarar arçelik çamaşır makinesi kazan sürtme sesi whatsapp kamera sesi kapatma askerde çavuş nasıl olunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum