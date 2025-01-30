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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, daha önce X kullanıcıları için sunduğu Grok isimli sohbet robotunun bağımsız uyuglamasını geçtiğimiz ay iOS'te kullanıma sunmuştu. Grok şimdi de Türkiye'deki iPhone kullanıcıları için App Store'da kullanıma sunuldu.

Grok, iPhone kullanıcıları için Türkiye'de kullanıma sunuldu

Grok uygulaması gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Uygulama, metinleri yeniden yazma, uzun paragrafları özetleme, soruları cevaplama gibi üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra metinden görüntü oluşturma yeteneğine de sahip.

xAI, Grok'u mobil platformların yanında web üzerinde ayrı bir site üzerinden erişime sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için hazırlanan grok.com adresinde kullanıcılar “çok yakında” mesajıyla karşılaşıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 29 Ocak 2025 3 sa. önce eklendi

Grok’un dikkat çeken özelliklerinden biri, "fotogerçekçi" seviyede görsel üretim yeteneği. ChatGPT’nin doğrudan rakibi olan Grok, diğer araçlardakinden çok daha “açık” bir görsel üretme modeline sahip. Grok ile ünlülerin görselleri veya telif hakkına dahil figürlerin görsellerini üretmek mümkün. Bu da kullanıcıların özgün ve yaratıcı görseller üretmesine olanak tanırken tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor.

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xAI'ın Grok uygulaması Türkiye'de iOS için kullanıma sunuldu