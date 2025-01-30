xAI'ın Grok uygulaması Türkiye'de iOS için kullanıma sunuldu

Grok, iPhone kullanıcıları için Türkiye'de kullanıma sunuldu
Grok uygulaması gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Uygulama, metinleri yeniden yazma, uzun paragrafları özetleme, soruları cevaplama gibi üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra metinden görüntü oluşturma yeteneğine de sahip.
xAI, Grok'u mobil platformların yanında web üzerinde ayrı bir site üzerinden erişime sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için hazırlanan grok.com adresinde kullanıcılar “çok yakında” mesajıyla karşılaşıyor.
Grok’un dikkat çeken özelliklerinden biri, "fotogerçekçi" seviyede görsel üretim yeteneği. ChatGPT’nin doğrudan rakibi olan Grok, diğer araçlardakinden çok daha “açık” bir görsel üretme modeline sahip. Grok ile ünlülerin görselleri veya telif hakkına dahil figürlerin görsellerini üretmek mümkün. Bu da kullanıcıların özgün ve yaratıcı görseller üretmesine olanak tanırken tartışmaları da haliyle beraberinde getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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