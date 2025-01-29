AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Ocak 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu yapay zeka patlamasının gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyası için epey hareketli geçti. OpenAI, belli başlı görevleri kendi başına gerçekleştirebilen yapay zeka ajanı Operator'ı tanıtırken, birkaç gün sonra Donald Trump da Project Stargate adı verilen 500 milyar dolarlık dev AI projesini duyurdu. Ama tam da ABD'nin yapay zeka konusunda dikkat çekici adımlar attığı bu günlerde Çin'den tüm dengeleri değiştirebilecek bir hamle geldi. Çin'de son derece kısıtlı kaynaklarla geliştirilen Deepseek'in GPT-o1 ile yarışacak kadar iyi olması, yapay zeka dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. ABD borsasında tarihi bir düşüşe sebep olan bu gelişme, sadece Nvidia'nın değerinden bir günde 500 milyar dolar sildi. İşte geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasından öne çıkan gelişmeler:

OpenAI, Yapay Zeka Ajanı Operator'ı Tanıttı

OpenAI, yapay zekalar için yeni bir dönem başlatacağını söylediği Operator'ı tanıttı. Kendi başına belli başlı görevleri yerine getirebilen yarı otonom bir yapay zeka ajanı olan Operator, bilgisayarınızı adeta bir insan gibi kullanarak rezervasyon yapmak, alışveriş listesi oluşturmak ve online işlemleri yönetmek gibi görevleri yerine getirebiliyor. Kullanıcılar tarafından verilen talimatlarla çalışan Operator, iş akışında zaman kazandırırken, işletmeler için de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Operator, kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için OpenAI’ın sunucularında çalışan bulut tabanlı bir tarayıcı kullanıyor. Yani Operator web tarayıcınızı ele geçirmiyor. Operator ile ChatGPT'ye benzer bir istem kutusu üzerinden temasa geçiliyor. Örneğin, “Bu akşamki Beşiktaş maçına bilet bul” gibi bir komut verdiğinizde Operator, ekran üzerinde bir fare imleciyle hareket eder gibi davranarak formları dolduruyor, rezervasyon yapıyor ve işlemleri tamamlıyor.

Kullanıcılar işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve diledikleri anda kontrolü ele alabiliyor. Operasyonun son aşamasında ödeme yapmanız gerektiğinde, kredi kartı bilgilerinizi manuel olarak girebilmeniz için sistem sizi bilgilendiriyor. CAPTCHA’ları çözmek ve oturum açmak gibi işlemlerde de Operator, kontrolü size bırakıyor.

Stargate Projesi: 500 Milyar Dolarlık Dev Ortaklık

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamaya öncülük eden OpenAI, Amerika'nın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle ve Japonya'nın yazılım devi SoftBank bir araya gelerek 500 milyar dolarlık bir girişim olan Stargate Projesi'ni yarattı. Bu hafta Donald Trump tarafından duyurulan bu proje, ABD hükûmetinin de desteğini arkasına aldı.

Microsoft ve NVIDIA gibi şirketlerin de teknoloji ortakları olarak dâhil olacakları bu dev proje kapsamında OpenAI, Oracle ve SoftBank, ABD'deki AI altyapısına önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolar yatırım yapacak. Bu yatırımın büyük bölümü ABD'de kurulacak yeni veri merkezlerine ve OpenAI'a gidecek.

Stargate Projesi, ABD ile Çin arasında artık tam anlamıyla başlamış olan yapay zeka yarışında ABD'nin önde kalmasını sağlayacak proje olarak görülüyor. Bu projenin doğrudan Trump tarafından duyurulması da bunun bir göstergesi.

Ne var ki yapay zeka şirketi xAI için bugüne kadar kurulan en büyük veri merkezini kurmakta olan Elon Musk ise bu projeye tepkiyle yaklaştı. Donald Trump'a yakınlığına rağmen bu projede yer almaması dikkat çeken Musk, sık sık eleştirdiği OpenAI'ın bu projedeki yerini eleştirdi ve bu şirketlerin söyledikleri gibi 500 milyar dolar yatırım yapacak kapasiteleri olmadığını söyledi.

Çin'den Tüm Dengeleri Alt Üst Eden Bir Yapay Zeka Geldi: Deepseek R1

Tam Boyutta Gör Çin merkezli DeepSeek tarafından geliştirilen açık kaynaklı geniş dil modeli (LLM) Deepseek R1 bu hafta yayınlandı. ChatGPT-o1 ile oldukça benzer fonksiyonlara sahip olan Deepseek R1'in performans testlerinde GPT-o1'dn bile yüksek puanlar alması dikkat çekti.

Deepseek R1'in çıkışı, yapay zeka alanında ABD'nin bir adım gerisinde seyrettiği düşünülen Çin'in pek de geride olmadığını gösterdi. Üstelik GPT-o1 gibi modellerin aksine Deepseek R1 hem çevrimdışı olarak hem de bulut üzerinden tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyordu.

Deepseek'in, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çipleri olmadan sadece 6 milyon dolara geliştirildiğinin açıklanması, ABD borsasında deprem etkisi yarattı. Bir yandan Çin'den ciddi bir rakip çıkması, diğer yandan ilk başta düşünüldüğü kadar fazla GPU'ya ihtiyaç olmayabileceğinin anlaşılması derken ABD borsası tarihindeki en büyük düşüşlerden birini yaşadı. Sadece Nvidia bir günde 500 milyar dolar değer kaybetti.

Deepseek'in sadece 6 milyon dolara geliştirildiği iddiasına pek çok kişi şüpheyle yaklaşıyor olsa da ChatGPT ve Gemini gibi ABD çıkışlı rakiplerine kıyasla çok daha kısıtlı imkânlarla geliştirildiği aşikâr. Bu da önümüzdeki dönemde yapay zeka dünyasında tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip.

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Deepsek, Janus-Pro 7B'yi de Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör Bu haftaya Deepseek R1 damga vurmuş olsa da Deepseek'in bu hafta kullanıma açtığı tek yapay zeka R1 olmadı. Aynı zamanda metinden görsel üretebilen DeepSeek Janus-Pro 7B de bu hafta kullanıma sunuldu. Nasıl ki R1 GPT-4o'yu pek çok performans testinde alt ettiyse Janus Pro 7B de DALL-E 3'ü gölgede bırakacak bir performans sergiledi.

ByteDance de Kendi AI Ajanını Tanıttı

Tam Boyutta Gör AI ajanları tarafında bu haftaya damga vuran gelişme Operator'ın lansmanı olsa da aslında bu hafta tanıtıtlan tek AI ajanı o değildi. OpenAI'ın yanı sıra, TikTok'un sahibi olan ByteDance de kendi AI ajanını görücüye çıkardı. Kaynak kodları Hugging Face platformu üzerinden paylaşılan UI-TARS adlı bu ajan, aynı OpenAI'ın Operator'ı ve Anthropic'in Computer Use'u gibi görsel arayüzleri tanıyor ve bu sayede tarayıcı üzerinden otonom işlemler yapabiliyor.

UI-TARS, GUI (grafik kullanıcı arayüzü) testlerinde GPT-4o, Claude ve Gemini gibi rakiplerini alt edecek kadar iyi bir performans sergiliyor.

Adobe Premiere'e Yeni AI Özellikleri Eklendi

Tam Boyutta Gör Başta Premiere olmak üzere kullanıcılara sunduğu programlara pek çok yapay zeka özelliği ekleyen Adobe, bu hafta Premiere Pro (beta), After Effects (beta) ve Frame.io için yeni yapay zeka özellikleri duyurdu.

Kurgucuların Premiere Pro'da aradıkları görüntüyü daha hızlı bulabilmeleri için Media Intelligence adlı yeni bir özellik eklenirken, arama paneli de yapay zeka destekli hâle getirildi. Media Intelligence, üzerinde çalıştığınız videodaki objeler, mekanlar, kamera açıları gibi detayları tarayarak bir sonraki kare için aradığınız video veya ses dosyasını otomatik olarak belirliyor. Akıllı arama paneli ise aradığınız dosyayı içeriğini tarif ederek bulmanızı sağlıyor. Öte yandan videoların altında otomatik olarak oluşturulan altyazı (caption) için 17 farklı dilde çeviri imkânı sunuluyor.

After Effects tarafında ise üzerinde çalışılan videoları önizlemeyi çok daha hızlı ve kolay hâle getirecek performans arttırmaları yapılıyor. Adobe'un bu hafta duyurduğu yeni yapay zeka özelliklerinin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Runway, Yeni Generative AI Modeli Frames'i Yayınladı

Yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan şirketlerden olan Runway, metinden görsel üretebilen yapay zeka programı Frames'i tanıttı. Sinematik AI videolarıyla tanınan Runway'in görsel odaklı yapay zekası da son derece sinematik kareler ortaya çıkarmasıyla övgü topluyor. Frames'e ve Frames ile yapılmış görsel örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Alibaba Qwen Kullanıma Sunuldu

Tam Boyutta Gör Alibaba tarafından uzun süredir geliştirilen Qwen dil modeli, Qwen2.5VL sürümü ile birlikte web uygulaması olarak erişime açıldı. Qwen tarafından yerine getirilen görevler arasında metin üretimi, resim ya da video analizi, dil anlama, dil eğitimi, kod yazma ve matematiksel problemleri çözmenin yanı sıra OpenAI Operator modeli benzeri fonksiyonlar da bulunuyor.

Qwen ekibi, yapılan benchmark testlerinde GPT-4o, Google Gemini 2.0 Flash gibi modellere göre vido anlama, matematik, doküman analizi ve soru-cevap sekanslarında daha iyi performans elde edildiğini belirtiyor.

Bir Yapay Zeka Ajanı da Jack Dorsey'den Geldi

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın Operator'ı tanıtması, benzer projeler üzerinde çalışan diğer yapay zeka şirketlerini de harekete geçirdi. OpenAI'dan sonra sadece ByteDance ve Alibaba gibi Çinli şirketler değil Block da kendi yapay zeka ajanını tanıttı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin şirketi olan Block, Goose adlı yapay zeka ajanını çıkararak yapay zeka yarışında ben de varım dedi.

"Goose" olarak adlandırılan bu açık kaynaklı araç, kullanıcıların popüler büyük dil modellerini (LLM) kullanarak çeşitli görevleri tamamlamasına olanak tanıyor. Goose, kullanıcıların tercih ettikleri büyük dil modelleriyle çalışabilmesi için yapılandırılabiliyor. Anthropic, Gemini ve OpenAI gibi popüler platformları destekleyen araç, şirketin açıklamasına göre en verimli şekilde Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet ve OpenAI'nin o1 modelinde çalışıyor. Ayrıca, GitHub ve Google Drive gibi popüler geliştirici araçlarına entegre olabilmesi sayesinde, kullanıcılar için büyük bir esneklik sunuyor.

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