Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok sohbet robotunu açık kaynak haline getiriyor

Grok, açık kaynak oluyor
Musk liderliğindeki xAI, bilgiye gerçek zamanlı erişim sunan Grok'u geçen yıl piyasaya sürmüştü. O zamandan beri hizmet, X'in Premium+ aboneliği için ödeme yapan müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Tam tarih açıklanmasa da xAI, Grok yapay zekasını bu hafta içinde açık kaynak haline getirecek. xAI tarafından geliştirilen Grok, genel olarak doğrudan bir ChatGPT rakibi konumunda.
xAI’a göre Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenerek modellenmiş bir yapay zeka ve soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlandığı için biraz asi bir yapıya sahip. Firmaya göre eğer Grok, mizahtan nefret edenlere uygun bir yapay zeka değil. Grok, kasım 2023 tarihinde tanıtılan ve genç bir yapay zeka olsa da onu benzersiz kılan şey ise gerçek zamanlıya bilgiye erişimi. Grok, bilgiye X (Twitter) platformu aracılığıyla ulaşıyor.
Musk uzun zamandır açık kaynağın savunucularından biri. Liderliğini yaptığı bir diğer firma olan Tesla da birçok teknolojisini açık kaynaklı hale getirmiş durumda. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl X’in bazı algoritmaları da açık kaynak haline getirilmişti. Musk, yapay zeka konusunda da açık kaynaktan yana bir tutum sergiliyor. Bu tutumun bir yansıması olarak Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açarak, girişimin başlangıçtaki misyonunu terk ettiğini ve artık kâr amacı güden bir şekle büründüğünü söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.