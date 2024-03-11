Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok sohbet robotunu açık kaynak haline getiriyor

    Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada yapay zeka şirketi xAI'ın bu hafta içinde sohbet robotu "Grok"u açık kaynak olarak kullanıma sunacağını söyledi. Grok, ChatGPT'nin doğrudan rakibi konumunda.
    Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok yapay zekasını açık kaynak yapıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada sahibi olduğu yapay zeka girişimi xAI’ın bu hafta ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Grok'u açık kaynak kodlu hale getireceğini açıkladı. Musk’ın bu hamlesi OpenAI'a dava açtıktan birkaç gün sonra geldi. Musk, OpenAI’ın kar amaçlı hale geldiğini, “açık kaynak” misyonundan koptuğunu ve Microsoft’un fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia etmişti.

    Grok, açık kaynak oluyor

    Musk liderliğindeki xAI, bilgiye gerçek zamanlı erişim sunan Grok'u geçen yıl piyasaya sürmüştü. O zamandan beri hizmet, X'in Premium+ aboneliği için ödeme yapan müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Tam tarih açıklanmasa da xAI, Grok yapay zekasını bu hafta içinde açık kaynak haline getirecek. xAI tarafından geliştirilen Grok, genel olarak doğrudan bir ChatGPT rakibi konumunda.

    xAI’a göre Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenerek modellenmiş bir yapay zeka ve soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlandığı için biraz asi bir yapıya sahip. Firmaya göre eğer Grok, mizahtan nefret edenlere uygun bir yapay zeka değil. Grok, kasım 2023 tarihinde tanıtılan ve genç bir yapay zeka olsa da onu benzersiz kılan şey ise gerçek zamanlıya bilgiye erişimi. Grok, bilgiye X (Twitter) platformu aracılığıyla ulaşıyor.

    Musk uzun zamandır açık kaynağın savunucularından biri. Liderliğini yaptığı bir diğer firma olan Tesla da birçok teknolojisini açık kaynaklı hale getirmiş durumda. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl X’in bazı algoritmaları da açık kaynak haline getirilmişti. Musk, yapay zeka konusunda da açık kaynaktan yana bir tutum sergiliyor. Bu tutumun bir yansıması olarak Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açarak, girişimin başlangıçtaki misyonunu terk ettiğini ve artık kâr amacı güden bir şekle büründüğünü söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ kolum kalp gibi atıyor neden usta birliğinde telefon serbest mi ilk imza hesabı 18 yaşından sonra ne olur hararet yapmadan conta yanar mı akıllı tahta açılmıyor ışık yanıp sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız