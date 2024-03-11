Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok sohbet robotunu açık kaynak haline getiriyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada sahibi olduğu yapay zeka girişimi xAI’ın bu hafta ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Grok'u açık kaynak kodlu hale getireceğini açıkladı. Musk’ın bu hamlesi OpenAI'a dava açtıktan birkaç gün sonra geldi. Musk, OpenAI’ın kar amaçlı hale geldiğini, “açık kaynak” misyonundan koptuğunu ve Microsoft’un fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia etmişti.

Grok, açık kaynak oluyor

Musk liderliğindeki xAI, bilgiye gerçek zamanlı erişim sunan Grok'u geçen yıl piyasaya sürmüştü. O zamandan beri hizmet, X'in Premium+ aboneliği için ödeme yapan müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Tam tarih açıklanmasa da xAI, Grok yapay zekasını bu hafta içinde açık kaynak haline getirecek. xAI tarafından geliştirilen Grok, genel olarak doğrudan bir ChatGPT rakibi konumunda.

xAI’a göre Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenerek modellenmiş bir yapay zeka ve soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlandığı için biraz asi bir yapıya sahip. Firmaya göre eğer Grok, mizahtan nefret edenlere uygun bir yapay zeka değil. Grok, kasım 2023 tarihinde tanıtılan ve genç bir yapay zeka olsa da onu benzersiz kılan şey ise gerçek zamanlıya bilgiye erişimi. Grok, bilgiye X (Twitter) platformu aracılığıyla ulaşıyor.

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Musk uzun zamandır açık kaynağın savunucularından biri. Liderliğini yaptığı bir diğer firma olan Tesla da birçok teknolojisini açık kaynaklı hale getirmiş durumda. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl X’in bazı algoritmaları da açık kaynak haline getirilmişti. Musk, yapay zeka konusunda da açık kaynaktan yana bir tutum sergiliyor. Bu tutumun bir yansıması olarak Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açarak, girişimin başlangıçtaki misyonunu terk ettiğini ve artık kâr amacı güden bir şekle büründüğünü söylemişti.

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Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok yapay zekasını açık kaynak yapıyor