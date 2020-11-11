Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor

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E3 2019'da ilk kez gösterilen Elden Ring'in duyurulmasından bu yana oyun ile ilgili çok az güncelleme yapıldı. Oyuna dair ne yazık ki çok az detay biliyoruz biz ancak Xbox başkanı Phil Spencer oyunu çoktan oynamış.

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Uzun zamandır haber alınamayan oyundan ilk kez geçtiğimiz hafta yeni bir güncelleme yapılmıştı. Günellemede oyun ile ilgili yine bir detay verilmedi ancak hala geliştirme aşamasında olduğunu öğrendik. Şimdi de Xbox başkanı Phil Spencer oyun ile ilgili konuştu.

Game of Thrones dizisinden tanınan George R.R. Martin, Elden Ring'in evrenini yaratıyor ve oyunun yönetmenliğini de Demon's Souls'un yaratıcısı Hidetaka Miyazaki üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde oyunu oynayan Phil Spencer ise "Oyunu aslında epeyce gördüm. Epey oynadım. Son 10 yılda Miyazaki'nin tüm oyunlarını oynayan biri olarak açık bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu oyun Miyazaki'nin en iddialı olduğu oyun." dedi.

Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak ancak çıkış tarihi bilinmiyor.

https://www.pcgamer.com/xbox-chief-says-elden-ring-is-clearly-the-most-ambitious-game-fromsoft-has-done/

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