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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor

    George R.R. Martin ve Demon's Souls'un yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'nin başında olduğu Elden Ring isimli oyunu, Xbox başkanı Phil Spencer oynamış ve çok iddialı olduğunu söylüyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor
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    E3 2019'da ilk kez gösterilen Elden Ring'in duyurulmasından bu yana oyun ile ilgili çok az güncelleme yapıldı. Oyuna dair ne yazık ki çok az detay biliyoruz biz ancak Xbox başkanı Phil Spencer oyunu çoktan oynamış.

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    Uzun zamandır haber alınamayan oyundan ilk kez geçtiğimiz hafta yeni bir güncelleme yapılmıştı. Günellemede oyun ile ilgili yine bir detay verilmedi ancak hala geliştirme aşamasında olduğunu öğrendik. Şimdi de Xbox başkanı Phil Spencer oyun ile ilgili konuştu. 

    Game of Thrones dizisinden tanınan George R.R. Martin, Elden Ring'in evrenini yaratıyor ve oyunun yönetmenliğini de Demon's Souls'un yaratıcısı Hidetaka Miyazaki üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde oyunu oynayan Phil Spencer ise "Oyunu aslında epeyce gördüm. Epey oynadım. Son 10 yılda Miyazaki'nin tüm oyunlarını oynayan biri olarak açık bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu oyun Miyazaki'nin en iddialı olduğu oyun." dedi.

    Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak ancak çıkış tarihi bilinmiyor.



    https://www.pcgamer.com/xbox-chief-says-elden-ring-is-clearly-the-most-ambitious-game-fromsoft-has-done/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ps5 çıkmıcakmış beyler, satın konsolları
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    addidas_85 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öyle demek düşer...
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