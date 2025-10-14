Xbox pazardan çekiliyor mu? Microsoft söylentilere yanıt verdi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'tan Xbox cephesinde yeni bir açıklama geldi. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Xbox donanımı iptal edildi" ve "perakende satışlardan çekiliyor" iddialarına şirket yanıt verdi. Microsoft, donanım geliştirmelerinin sürdüğünü ve Walmart ile Target gibi büyük perakendecilerin Xbox ürünlerini satmaya devam ettiğini doğruladı.

Microsoft söylentilere yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta Reddit ve oyun forumlarında, bazı mağaza çalışanlarının Xbox konsollarının raflardan kaldırıldığını iddia etmesiyle söylentiler yeniden alevlendi. Üstelik bunlar arasında, Nintendo Switch 2 ürünlerinin Xbox stoklarının yerini aldığına dair paylaşımlar da bulunuyordu. Ancak Windows Central'ın ulaştığı perakende kaynakları bu iddiaları yalanladı.

Microsoft da yaptığı resmi açıklamada, "Target ve Walmart dahil olmak üzere tüm ortaklarımız Xbox donanımı, aksesuarları ve oyunlarını satmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Kaçıranlar için bu gelişme, Microsoft'un yılın başında gerçekleştirdiği fiyat artışlarının ardından geldi. Xbox Series X'in fiyatı 499 dolardan 649 dolara yükselmiş, bazı bölgelerde Series S modeli de 299 dolardan 399 dolara çıkmıştı. Game Pass Ultimate aboneliğinin yüzde 50 oranında zamlanması da kullanıcıların büyük oranda tepkisini çekti.

Tüm bu gelişmelere rağmen Microsoft, yeni nesil Xbox donanımı üzerinde çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Şirketin AMD ile uzun vadeli bir ortaklığı bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan işten çıkarmalar, stüdyo kapanışları ve sürekli artan fiyat politikaları, Microsoft'un oyun stratejisine yönelik soru işaretlerini artırmaya devam ediyor.

