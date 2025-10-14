Giriş
    Xbox pazardan çekiliyor mu? Microsoft söylentilere yanıt verdi

    Game Pass fiyat artışlarının ardından Microsoft, yeni Xbox donanımı ve satışlardan çekilme iddialarına yanıt verdi. Şirket, donanım geliştirmelerinin sürdüğünü açıkladı.

    Xbox pazardan çekiliyor mu? Microsoft söylentilere yanıt verdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'tan Xbox cephesinde yeni bir açıklama geldi. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Xbox donanımı iptal edildi" ve "perakende satışlardan çekiliyor" iddialarına şirket yanıt verdi. Microsoft, donanım geliştirmelerinin sürdüğünü ve Walmart ile Target gibi büyük perakendecilerin Xbox ürünlerini satmaya devam ettiğini doğruladı.

    Microsoft söylentilere yanıt verdi

    Geçtiğimiz hafta Reddit ve oyun forumlarında, bazı mağaza çalışanlarının Xbox konsollarının raflardan kaldırıldığını iddia etmesiyle söylentiler yeniden alevlendi. Üstelik bunlar arasında, Nintendo Switch 2 ürünlerinin Xbox stoklarının yerini aldığına dair paylaşımlar da bulunuyordu. Ancak Windows Central'ın ulaştığı perakende kaynakları bu iddiaları yalanladı.

    Microsoft da yaptığı resmi açıklamada, "Target ve Walmart dahil olmak üzere tüm ortaklarımız Xbox donanımı, aksesuarları ve oyunlarını satmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

    Kaçıranlar için bu gelişme, Microsoft'un yılın başında gerçekleştirdiği fiyat artışlarının ardından geldi. Xbox Series X'in fiyatı 499 dolardan 649 dolara yükselmiş, bazı bölgelerde Series S modeli de 299 dolardan 399 dolara çıkmıştı. Game Pass Ultimate aboneliğinin yüzde 50 oranında zamlanması da kullanıcıların büyük oranda tepkisini çekti.

    Tüm bu gelişmelere rağmen Microsoft, yeni nesil Xbox donanımı üzerinde çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Şirketin AMD ile uzun vadeli bir ortaklığı bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan işten çıkarmalar, stüdyo kapanışları ve sürekli artan fiyat politikaları, Microsoft'un oyun stratejisine yönelik soru işaretlerini artırmaya devam ediyor.

