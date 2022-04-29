Xbox Game Pass'ten sürpriz! NBA 2K22, Game Pass'e eklendi

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Xbox Game Pass sistemine bildiğiniz gibi her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Eklenecek oyunlar ayın başında ve ortasında açıklanıyor ancak geçtiğimiz saatlerde olduğu gibi bazen de sürpriz oyunlar servise eklenebiliyor.

NBA 2K22 Xbox Game Pass'te

Geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir şekilde Xbox Game Pass'in resmi hesabı üzerinden NBA2K22'nin Xbox Game Pass'e eklendiği açıklandı. Şu andan itibaren Xbox Game Pass üyeleri Xbox One ve Xbox Series X/S üzerinden NBA 2K22'ye erişim sağlayabilir. Ne yazık ki PC Game Pass'e gelmedi ancak önümüzdeki aylarda gelme ihtimali yüksek diyebiliriz.

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Birkaç gün içerisinde de PlayStation Plus'a FIFA 22 eklenecek. Spor oyunu sevenler için güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz ki FIFA 22'nin yakın bir tarihte EA Play üzerinden Xbox Game Pass'e gelmesi de bekleniyor. Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenen oyunları da buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

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NBA 2K22, Xbox Game Pass'e eklendi