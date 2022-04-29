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    Xbox Game Pass'ten sürpriz! NBA 2K22, Game Pass'e eklendi

    Microsoft'un PC ve Xbox sahipleri için dunduğu Xbox Game Pass'e sürpriz bir şekilde popüler spor oyunu NBA 2K22 eklendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.    
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    NBA 2K22, Xbox Game Pass'e eklendi
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    Xbox Game Pass sistemine bildiğiniz gibi her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Eklenecek oyunlar ayın başında ve ortasında açıklanıyor ancak geçtiğimiz saatlerde olduğu gibi bazen de sürpriz oyunlar servise eklenebiliyor.

    NBA 2K22 Xbox Game Pass'te

    Geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir şekilde Xbox Game Pass'in resmi hesabı üzerinden NBA2K22'nin Xbox Game Pass'e eklendiği açıklandı. Şu andan itibaren Xbox Game Pass üyeleri Xbox One ve Xbox Series X/S üzerinden NBA 2K22'ye erişim sağlayabilir. Ne yazık ki PC Game Pass'e gelmedi ancak önümüzdeki aylarda gelme ihtimali yüksek diyebiliriz.

    Birkaç gün içerisinde de PlayStation Plus'a FIFA 22 eklenecek. Spor oyunu sevenler için güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz ki FIFA 22'nin yakın bir tarihte EA Play üzerinden Xbox Game Pass'e gelmesi de bekleniyor. Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenen oyunları da buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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