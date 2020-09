Xbox Game Pass abone sayısı son beş ayda %50 arttı

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un oyun servisi Xbox Game Pass abone sayısını katlamaya devam ediyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre dünya genelinde toplam Game Pass kullanıcı sayısı 15 milyonu geride bırakmış durumda. Microsoft daha önce Nisan ayının sonunda yapılan bir açıklamada Game Pass'in 10 milyon aboneye sahip olduğunu söylemişti.

İlginizi Çekebilir

Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak

Xbox Game Pass ilk olarak 2017 yılında oyunseverlerin kullanımına sunulmuştu. İlk aşamada yalnızca Xbox One konsollarına özeldi ancak servis geçtiğimiz 2019 yılında PC için de çıkış yaptı. Game Pass'in her iki platformda da büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

EA Play ve Bethesda yakında kütüphaneye katılacak

Microsoft Game Pass'i önümüzdeki süreçte geliştirmeye devam edecek. Önümüzdeki Kasım ayında EA Play servisi Game Pass'e katılıyor. FIFA, Battlefield, NFS, Titanfall, Star Wars gibi önemli seriler de dahil olmak üzere 60'tan fazla önemli oyun böylece Game Pass kütüphanesine katılacak.

Microsoft'un dün tam 7,5 milyar dolar karşılığında Bethesda'yı bünyesine kattığını duyurması bildiğiniz gibi dün oyun dünyasında bir bomba etkisi yaratmıştı. Dev satın almanın en büyük etkilerinden birisi elbette Game Pass servisinde görülecek. Bethesda'nın Fallout, The Elder Scrolls, Doom, The Evil Within gibi serileri yakında Game Pass kütüphanesine gelecek. Ayrıca yeni Bethesda oyunları da ilk günden Game Pass'te oynanabilir olacak.

Xbox Game Pass şu anda konsol ve PC'de 30 TL'lik ücrete sahip. İlk kez üye oluyorsanız ilk ay için 5,90 TL kampanyası devam ediyor. Ayrıca Game Pass konsol, Game Pass PC ve Xbox Live servislerinin bir arada sunulduğu Xbox Game Pass Ultimate servisinin de 45 TL'lik fiyatı var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.