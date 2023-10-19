Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor! 3.400 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Ayın sonuna kadar abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Ekim ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek sekiz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Like A Dragon: Ishin! halihazırda erişime açılırken, 19 Ekim'de F1 Manager 2023, 24 Ekim'de Cities: Skylines II oyuncularla buluşacak. Kütüphaneye eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Dead Space, Frog Detective: The Entire Mystery, Mineko’s Night Market, Jusant ve Headbangers: Rhythm Royale olacak.

İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

Like A Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol, PC) - Erişime açıldı

F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol, PC) - 19 Ekim

Cities: Skylines II (PC) - 24 Ekim

Dead Space (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) EA Play - 26 Ekim

Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) - 26 Ekim

Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol, PC) - 26 Ekim

Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim

Jusant (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim

DLC / Oyun Güncellemeleri

EA Sports UFC 5: EA Play Erken Erişim Deneme Sürümü - 24 Ekim

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Smite – Season of Celebration Pack - Erişime açıldı

Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

Gunfire Reborn (Bulut, Konsol, PC)

Kill It With Fire (Bulut, Konsol, PC)

Persona 5 Royal (Bulut, Konsol, PC)

Signalis (Bulut, Konsol, PC)

Solasta Crown of the Magister (Bulut, Konsol, PC)

Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar: İşte liste 2 hf. önce eklendi

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