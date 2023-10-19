Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor! 3.400 TL değerinde

- Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek sekiz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Like A Dragon: Ishin! halihazırda erişime açılırken, 19 Ekim'de F1 Manager 2023, 24 Ekim'de Cities: Skylines II oyuncularla buluşacak. Kütüphaneye eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Dead Space, Frog Detective: The Entire Mystery, Mineko’s Night Market, Jusant ve Headbangers: Rhythm Royale olacak.
İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:
- Like A Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol, PC) - Erişime açıldı
- F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol, PC) - 19 Ekim
- Cities: Skylines II (PC) - 24 Ekim
- Dead Space (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) EA Play - 26 Ekim
- Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) - 26 Ekim
- Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol, PC) - 26 Ekim
- Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim
- Jusant (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim
DLC / Oyun Güncellemeleri
- EA Sports UFC 5: EA Play Erken Erişim Deneme Sürümü - 24 Ekim
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Smite – Season of Celebration Pack - Erişime açıldı
Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde
- Gunfire Reborn (Bulut, Konsol, PC)
- Kill It With Fire (Bulut, Konsol, PC)
- Persona 5 Royal (Bulut, Konsol, PC)
- Signalis (Bulut, Konsol, PC)
- Solasta Crown of the Magister (Bulut, Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.