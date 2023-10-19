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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor! 3.400 TL değerinde

    Microsoft, Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede sekiz yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor! 3.400 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Ayın sonuna kadar abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Ekim ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar 

    Paylaşılan listeye göre, Ekim sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek sekiz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Like A Dragon: Ishin! halihazırda erişime açılırken, 19 Ekim'de F1 Manager 2023, 24 Ekim'de Cities: Skylines II oyuncularla buluşacak. Kütüphaneye eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Dead Space, Frog Detective: The Entire Mystery, Mineko’s Night Market, Jusant ve Headbangers: Rhythm Royale olacak. 

    İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

    • Like A Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol, PC) - Erişime açıldı
    • F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol, PC) - 19 Ekim
    • Cities: Skylines II (PC) - 24 Ekim
    • Dead Space (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) EA Play - 26 Ekim
    • Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) - 26 Ekim
    • Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol, PC) - 26 Ekim
    • Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim
    • Jusant (Bulut, Konsol, PC) - 31 Ekim

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • EA Sports UFC 5: EA Play Erken Erişim Deneme Sürümü - 24 Ekim

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Smite – Season of Celebration Pack - Erişime açıldı

    Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

    • Gunfire Reborn (Bulut, Konsol, PC)
    • Kill It With Fire (Bulut, Konsol, PC)
    • Persona 5 Royal (Bulut, Konsol, PC)
    • Signalis (Bulut, Konsol, PC)
    • Solasta Crown of the Magister (Bulut, Konsol, PC)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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