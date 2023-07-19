Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 1200TL değerinde

Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun daha ekleniyor
Microsoft tarafından paylaşılan listede, Temmuz sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yapım yer alıyor. Bunlar arasından Techtonica, Toem ve The Cave halihazırda erişime açılırken, 19 Temmuz'da Maquette, 20 Temmuz'da Figment 2: Creed Valley ve The Wandering Village, 25 Temmuz'da Serious Sam: Siberian Mayhem, 31 Temmuz'da Venba ve1 Ağustos'ta Celeste oyuncular ile buluşacak.
Ayrıca Temmuz ayının ikinci yarısında, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island (20 Temmuz) ve Dead by Daylight: Nicolas Cage (25 Temmuz) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar:
- Techtonica (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı
- Toem (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı
- The Cave (Konsol, Bulut) - Erişime açıldı
- Maquette (Konsol, PC) - 19 Temmuz
- Figment 2: Creed Valley (Konsol, PC, Bulut) - 20 Temmuz
- The Wandering Village (Konsol, PC, Bulut) – 20 Temmuz
- Serious Sam: Siberian Mayhem (Series X-S, PC, Bulut) - 25 Temmuz
- Venba (Konsol, PC) - 31 Temmuz
- Celeste (Konsol, PC, Bulut) - 1 Ağustos
Ayrıca 31 Temmuz'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da açıklandı. Bunlardan biri yakın zamanda PlayStation Plus Extra'dan ayrılan Marvel's Avengers. İşte Game Pass'e veda eden yapımlar:
- Dreamscaper (Bulut, Konsol ve PC)
- Expeditions: Rome (PC)
- Marvel's Avengers (Bulut, Konsol ve PC)
- The Ascent (Bulut, Konsol ve PC)
- Two Point Campus (Bulut, Konsol ve PC)
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