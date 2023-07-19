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    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 1200TL değerinde

    Microsoft, Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 1200 TL değerinde 9 yeni oyun yer alıyor. İşte detaylar
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    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 1200TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un abonelik bazlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Bugün Microsoft, Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 1200TL değerinde 9 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor.

    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun daha ekleniyor

    Microsoft tarafından paylaşılan listede, Temmuz sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yapım yer alıyor. Bunlar arasından TechtonicaToem ve The Cave halihazırda erişime açılırken, 19 Temmuz'da Maquette, 20 Temmuz'da Figment 2: Creed Valley ve The Wandering Village, 25 Temmuz'da Serious Sam: Siberian Mayhem, 31 Temmuz'da Venba ve1 Ağustos'ta Celeste oyuncular ile buluşacak. 

    Ayrıca Temmuz ayının ikinci yarısında, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island (20 Temmuz) ve Dead by Daylight: Nicolas Cage (25 Temmuz) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar:

    • Techtonica (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı
    • Toem (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı
    • The Cave (Konsol, Bulut) - Erişime açıldı
    • Maquette (Konsol, PC)  - 19 Temmuz
    • Figment 2: Creed Valley (Konsol, PC, Bulut) - 20 Temmuz
    • The Wandering Village (Konsol, PC, Bulut) – 20 Temmuz
    • Serious Sam: Siberian Mayhem (Series X-S, PC, Bulut) - 25 Temmuz
    • Venba (Konsol, PC) - 31 Temmuz
    • Celeste (Konsol, PC, Bulut) - 1 Ağustos

    Ayrıca 31 Temmuz'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da açıklandı. Bunlardan biri yakın zamanda PlayStation Plus Extra'dan ayrılan Marvel's Avengers. İşte Game Pass'e veda eden yapımlar:

    • Dreamscaper (Bulut, Konsol ve PC)
    • Expeditions: Rome (PC)
    • Marvel's Avengers (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Ascent (Bulut, Konsol ve PC)
    • Two Point Campus (Bulut, Konsol ve PC)
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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