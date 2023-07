Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 1200TL değerinde

Tam Boyutta Gör Microsoft'un abonelik bazlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Bugün Microsoft, Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 1200TL değerinde 9 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor.

Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun daha ekleniyor

Microsoft tarafından paylaşılan listede, Temmuz sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yapım yer alıyor. Bunlar arasından Techtonica, Toem ve The Cave halihazırda erişime açılırken, 19 Temmuz'da Maquette, 20 Temmuz'da Figment 2: Creed Valley ve The Wandering Village, 25 Temmuz'da Serious Sam: Siberian Mayhem, 31 Temmuz'da Venba ve1 Ağustos'ta Celeste oyuncular ile buluşacak.

Ayrıca Temmuz ayının ikinci yarısında, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island (20 Temmuz) ve Dead by Daylight: Nicolas Cage (25 Temmuz) DLC'lerinin erişilebilir olacağını belirtelim.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar:

Techtonica (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı

(Konsol, PC, Bulut) - Toem (Konsol, PC, Bulut) - Erişime açıldı

(Konsol, PC, Bulut) - The Cave (Konsol, Bulut) - Erişime açıldı

(Konsol, Bulut) - Maquette (Konsol, PC) - 19 Temmuz

(Konsol, PC) Figment 2: Creed Valley (Konsol, PC, Bulut) - 20 Temmuz

(Konsol, PC, Bulut) - The Wandering Village (Konsol, PC, Bulut) – 20 Temmuz

(Konsol, PC, Bulut) – Serious Sam: Siberian Mayhem (Series X-S, PC, Bulut) - 25 Temmuz

(Series X-S, PC, Bulut) - Venba (Konsol, PC) - 31 Temmuz

(Konsol, PC) - Celeste (Konsol, PC, Bulut) - 1 Ağustos

Ayrıca 31 Temmuz'da Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da açıklandı. Bunlardan biri yakın zamanda PlayStation Plus Extra'dan ayrılan Marvel's Avengers. İşte Game Pass'e veda eden yapımlar:

Dreamscaper (Bulut, Konsol ve PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel's Avengers (Bulut, Konsol ve PC)

The Ascent (Bulut, Konsol ve PC)

Two Point Campus (Bulut, Konsol ve PC)

