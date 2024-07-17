Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Paylaşılan listeye göre, 19 Temmuz'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Magical Delicacy, Flock, Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg ve Kunitsu-Gami: Path of the Goddess olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Temmuz'a platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC)
- Flock (Bulut, Konsol ve PC)
- Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz
- Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) 19 Temmuz
DLC / Oyun Güncellemeleri
- EA Sports College Football 25 Early Access Trial
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle
- The First Descendant: Launch Edition Bundle
- EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- A Short Hike (Bulut, Konsol ve PC)
- Train Sim World 4 (Bulut, Konsol ve PC)
- Venba (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.