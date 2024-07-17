Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, 19 Temmuz'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Magical Delicacy, Flock, Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg ve Kunitsu-Gami: Path of the Goddess olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Temmuz'a platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC)

Flock (Bulut, Konsol ve PC)

Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz

Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) 19 Temmuz

DLC / Oyun Güncellemeleri

EA Sports College Football 25 Early Access Trial

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle

The First Descendant: Launch Edition Bundle

EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

A Short Hike (Bulut, Konsol ve PC)

Train Sim World 4 (Bulut, Konsol ve PC)

Venba (Bulut, Konsol ve PC)

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Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı!