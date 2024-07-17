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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

    Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Flintlock: The Siege of Dawn dahil olmak üzere 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor.
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Paylaşılan listeye göre, 19 Temmuz'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Magical Delicacy, Flock, Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg ve Kunitsu-Gami: Path of the Goddess olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Temmuz'a platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC)
    • Flock (Bulut, Konsol ve PC)
    • Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz
    • Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz
    • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) 19 Temmuz

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • EA Sports College Football 25 Early Access Trial

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle
    • The First Descendant: Launch Edition Bundle
    • EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • A Short Hike (Bulut, Konsol ve PC)
    • Train Sim World 4 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Venba (Bulut, Konsol ve PC)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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