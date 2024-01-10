Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar (Ocak 2024)

- Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
- 15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, 19 Ocak'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Close to the Sun, Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla ve Figment halihazırda erişime açılırken, 11 Ocak'ta Super Mega Baseball ve We Happy Few, 16 Ocak'ta Resident Evil 2 ve Those Who Remain, 19 Ocak'ta ise Palworld oyuncularla buluşacak.
- Close to the Sun / 4 Ocak
- Hell Let Loose / 4 Ocak
- Assassin's Creed Valhalla / 9 Ocak
- Figment / 9 Ocak
- Super Mega Baseball 4 / 11 Ocak
- We Happy Few 11 / Ocak
- Resident Evil 2 / 16 Ocak
- Those Who Remain / 16 Ocak
- Palworld / 19 Ocak
15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;
- Grand Theft Auto 5 / 5 Ocak
- Garden Story
- MotoGP 22
- Persona 4 Golden
- Persona 3 Portable
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.