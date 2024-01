Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar (Ocak 2024)

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda Ocak ayının ortasına kadar abonelik sistemine 9 yeni oyun eklenecek. İşte Ocak ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, 19 Ocak'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Close to the Sun, Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla ve Figment halihazırda erişime açılırken, 11 Ocak'ta Super Mega Baseball ve We Happy Few, 16 Ocak'ta Resident Evil 2 ve Those Who Remain, 19 Ocak'ta ise Palworld oyuncularla buluşacak.

Close to the Sun / 4 Ocak

Hell Let Loose / 4 Ocak

Assassin's Creed Valhalla / 9 Ocak

Figment / 9 Ocak

Super Mega Baseball 4 / 11 Ocak

We Happy Few 11 / Ocak

Resident Evil 2 / 16 Ocak

Those Who Remain / 16 Ocak

Palworld / 19 Ocak

15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;

Grand Theft Auto 5 / 5 Ocak

Garden Story

MotoGP 22

Persona 4 Golden

Persona 3 Portable

