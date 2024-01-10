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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar (Ocak 2024)

    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunlar neler olacak? Abonelik kütüphanesine Resident Evil 2 ve Assasin's Creed Valhalla dahil 9 yeni oyun ekleniyor...
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar! (Ocak 2024) Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda Ocak ayının ortasına kadar abonelik sistemine 9 yeni oyun eklenecek. İşte Ocak ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar 

    Paylaşılan listeye göre, 19 Ocak'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Close to the Sun, Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla ve Figment halihazırda erişime açılırken, 11 Ocak'ta Super Mega Baseball ve We Happy Few, 16 Ocak'ta Resident Evil 2 ve Those Who Remain, 19 Ocak'ta ise Palworld oyuncularla buluşacak.

    • Close to the Sun / 4 Ocak 
    • Hell Let Loose / 4 Ocak 
    • Assassin's Creed Valhalla / 9 Ocak 
    • Figment / 9 Ocak 
    • Super Mega Baseball 4 / 11 Ocak 
    • We Happy Few 11 / Ocak 
    • Resident Evil 2 / 16 Ocak 
    • Those Who Remain / 16 Ocak 
    • Palworld / 19 Ocak 

    15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;

    • Grand Theft Auto 5 / 5 Ocak
    • Garden Story
    • MotoGP 22 
    • Persona 4 Golden 
    • Persona 3 Portable
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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