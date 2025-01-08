Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu: Ocak 2025

- Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
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Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı
Paylaşılan listeye göre, 14 Ocak'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Road 96, Lightyear Frontier, My Time at Sandrock, Robin Hood – Sherwood Builders, Rolling Hills, EA Sports UFC 5 ve Diablo olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Ocak platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Common’Hood, Escape Academy, Exoprimal, Figment, Insurgency Sandstorm ve Those Who Remain olacak.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)
- Lightyear Frontier (Xbox Series X|S) – 8 Ocak
- My Time at Sandrock (Konsol) – 8 Ocak
- Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak
- Rolling Hills (Konsol) – 8 Ocak
- EA Sports UFC 5 (Bulut ve Xbox Series X|S) EA Play – 14 Ocak
- Diablo (PC) – 14 Ocak
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- First Descendant Season 2: Ancestors Bundle
- Vigor: Coast Guardian Pack
- Apex Legends: Feelin’ Lucky? Weapon Charm
- Metaball: Punk Pack – 7 Ocak
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Common’Hood (Bulut, Konsol ve PC)
- Escape Academy (Bulut, Konsol ve PC)
- Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC)
- Figment (Bulut, Konsol ve PC)
- Insurgency Sandstorm (Bulut, Konsol ve PC)
- Those Who Remain (Bulut, Konsol ve PC)
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