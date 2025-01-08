Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu: Ocak 2025

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

Paylaşılan listeye göre, 14 Ocak'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Road 96, Lightyear Frontier, My Time at Sandrock, Robin Hood – Sherwood Builders, Rolling Hills, EA Sports UFC 5 ve Diablo olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Ocak platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Common’Hood, Escape Academy, Exoprimal, Figment, Insurgency Sandstorm ve Those Who Remain olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S) – 8 Ocak

My Time at Sandrock (Konsol) – 8 Ocak

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak

Rolling Hills (Konsol) – 8 Ocak

EA Sports UFC 5 (Bulut ve Xbox Series X|S) EA Play – 14 Ocak

Diablo (PC) – 14 Ocak

Xbox Game Pass Ultimate Perks

First Descendant Season 2: Ancestors Bundle

Vigor: Coast Guardian Pack

Apex Legends: Feelin’ Lucky? Weapon Charm

Metaball: Punk Pack – 7 Ocak

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Common’Hood (Bulut, Konsol ve PC)

Escape Academy (Bulut, Konsol ve PC)

Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC)

Figment (Bulut, Konsol ve PC)

Insurgency Sandstorm (Bulut, Konsol ve PC)

Those Who Remain (Bulut, Konsol ve PC)

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Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar: Ocak 2025