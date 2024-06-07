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    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı. Paylaşılan listede 8 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar...    
    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar.

    Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

    Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Rolling Hills, Firework, Octopath Traveler I ve II halihazırda erişime açılırken, 12 Haziran'da Depersonalization, 13 Haziran'da Isonzo ve The Callisto Protocol, 18 Haziran'da ise Still Wakes the Deep oyuncularla buluşacak. 

    • Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran
    • Rolling Hills - 4 Haziran
    • Octopath Traveler II (Bulut, Konsol ve PC)
    • Still Wakes the Deep (Bulut, Series X/S ve PC) 18 Haziran
    • Octopath Traveler (Bulut, Konsol ve PC)
    • Depersonalization (PC) 12 Haziran
    • Isonzo (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran
    • The Callisto Protocol (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Minecraft15 Year Anniversary 22 Haziran

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack
    • Vigor: Heatwave Havoc Pack
    • MultiVersus: MVP Pack 1

    Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

    • Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC)
    • High on Life (Bulut, Konsol ve PC)
    • Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
    • Spacelines from the Far Out (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Bookwalker (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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