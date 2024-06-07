Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

- Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
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Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Rolling Hills, Firework, Octopath Traveler I ve II halihazırda erişime açılırken, 12 Haziran'da Depersonalization, 13 Haziran'da Isonzo ve The Callisto Protocol, 18 Haziran'da ise Still Wakes the Deep oyuncularla buluşacak.
- Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran
- Rolling Hills - 4 Haziran
- Octopath Traveler II (Bulut, Konsol ve PC)
- Still Wakes the Deep (Bulut, Series X/S ve PC) 18 Haziran
- Octopath Traveler (Bulut, Konsol ve PC)
- Depersonalization (PC) 12 Haziran
- Isonzo (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran
- The Callisto Protocol (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Minecraft15 Year Anniversary 22 Haziran
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack
- Vigor: Heatwave Havoc Pack
- MultiVersus: MVP Pack 1
Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde
- Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC)
- High on Life (Bulut, Konsol ve PC)
- Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
- Spacelines from the Far Out (Bulut, Konsol ve PC)
- The Bookwalker (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.