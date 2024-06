Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft, Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar.

Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Rolling Hills, Firework, Octopath Traveler I ve II halihazırda erişime açılırken, 12 Haziran'da Depersonalization, 13 Haziran'da Isonzo ve The Callisto Protocol, 18 Haziran'da ise Still Wakes the Deep oyuncularla buluşacak.

Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran

Rolling Hills - 4 Haziran

Octopath Traveler II (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Still Wakes the Deep (Bulut, Series X/S ve PC) 18 Haziran

(Bulut, Series X/S ve PC) 18 Haziran Octopath Traveler (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Depersonalization (PC) 12 Haziran

(PC) 12 Haziran Isonzo (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran

(Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran The Callisto Protocol (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Haziran

DLC / Oyun Güncellemeleri

Minecraft15 Year Anniversary 22 Haziran

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack

Vigor: Heatwave Havoc Pack

MultiVersus: MVP Pack 1

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC)

High on Life (Bulut, Konsol ve PC)

Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)

Spacelines from the Far Out (Bulut, Konsol ve PC)

The Bookwalker (Bulut, Konsol ve PC)

