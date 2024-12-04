Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 12 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında DayZ ve Forza Motorsport, Indiana Jones and the Great Circle ve Road 96 gibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde listenin Aralık ayının ikinci haftasında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım.
Aralık ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak çok sayıda oyun da olacak. Bu oyunlar için son tarih ise 15 ve 30 Aralık.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Crash Team Racing: Nitro-Fueled (Ultimate, Standard, Core) - 4 Aralık
- DayZ (Core) - 4 Aralık
- Goat Simulator (Core) - 4 Aralık
- Forza Motorsport (Standard) - 4 Aralık
- Hauntii (Standard) - 4 Aralık
- Humanity (Standard) 4 Aralık
- EA Sports WRC (Ultimate, PC) - 4 Aralık
- Overthrown (Ultimate, PC) - 5 Aralık
- Indiana Jones and the Great Circle (Ultimate, PC) - 9 Aralık
- Wildfrost (Ultimate, PC) - 10 Aralık
- Carrion (Ultimate, PC, Standard) - 2 Ocak
- Road 96 (Ultimate, PC, Stnadard) - 7 Ocak
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Deploy Stealth Skills in Sea of Thieves: Season 14
- Dungeons of Hinterberg Coming to Xbox One Consoles – 4 Aralık
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Metaball: Cyborg Pack – 3 Aralık
- World of Warships: Legends: Over Northern Waves – 3 Aralık
- Stumble Guys: Candie Bear Bundle – 5 Aralık
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Amnesia: The Bunker 15 Aralık
- Forager 15 Aralık
- Forza Horizon 4 15 Aralık
- Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan 15 Aralık
- Rise of the Tomb Raider 15 Aralık
- Tin Hearts 15 Aralık
- The Quarry 15 Aralık
- BlazBlue: Cross Tag Battle 30 Aralık
- Close to the Sun 30 Aralık
- Humankind 30 Aralık
- Lego 2K Drive 30 Aralık
- McPixel 3 30 Aralık
- Party Animals 30 Aralık
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