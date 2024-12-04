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    Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Aralık ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıklandı. Paylaşılan listede 12 yeni oyun yer alıyor. İşte eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar...
    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu! İştel iste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 12 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında DayZ ve Forza Motorsport, Indiana Jones and the Great Circle ve Road 96 gibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde listenin Aralık ayının ikinci haftasında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. 

    Aralık ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak çok sayıda oyun da olacak. Bu oyunlar için son tarih ise 15 ve 30 Aralık.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Crash Team Racing: Nitro-Fueled (Ultimate, Standard, Core) - 4 Aralık
    • DayZ (Core) - 4 Aralık
    • Goat Simulator (Core) - 4 Aralık
    • Forza Motorsport (Standard) - 4 Aralık
    • Hauntii (Standard) - 4 Aralık
    • Humanity (Standard) 4 Aralık
    • EA Sports WRC (Ultimate, PC) - 4 Aralık
    • Overthrown (Ultimate, PC) - 5 Aralık
    • Indiana Jones and the Great Circle (Ultimate, PC) - 9 Aralık
    • Wildfrost (Ultimate, PC) - 10 Aralık
    • Carrion (Ultimate, PC, Standard) - 2 Ocak
    • Road 96 (Ultimate, PC, Stnadard) - 7 Ocak

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Deploy Stealth Skills in Sea of Thieves: Season 14
    • Dungeons of Hinterberg Coming to Xbox One Consoles – 4 Aralık

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Metaball: Cyborg Pack – 3 Aralık
    • World of Warships: Legends: Over Northern Waves – 3 Aralık
    • Stumble Guys: Candie Bear Bundle – 5 Aralık

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Amnesia: The Bunker 15 Aralık
    • Forager 15 Aralık
    • Forza Horizon 4 15 Aralık
    • Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan  15 Aralık
    • Rise of the Tomb Raider 15 Aralık
    • Tin Hearts 15 Aralık
    • The Quarry 15 Aralık
    • BlazBlue: Cross Tag Battle 30 Aralık
    • Close to the Sun 30 Aralık
    • Humankind 30 Aralık
    • Lego 2K Drive 30 Aralık
    • McPixel 3 30 Aralık
    • Party Animals 30 Aralık
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