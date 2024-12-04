Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 12 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında DayZ ve Forza Motorsport, Indiana Jones and the Great Circle ve Road 96 gibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde listenin Aralık ayının ikinci haftasında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım.

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Aralık ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak çok sayıda oyun da olacak. Bu oyunlar için son tarih ise 15 ve 30 Aralık.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (Ultimate, Standard, Core) - 4 Aralık

DayZ (Core) - 4 Aralık

Goat Simulator (Core) - 4 Aralık

Forza Motorsport (Standard) - 4 Aralık

Hauntii (Standard) - 4 Aralık

Humanity (Standard) 4 Aralık

EA Sports WRC (Ultimate, PC) - 4 Aralık

Overthrown (Ultimate, PC) - 5 Aralık

Indiana Jones and the Great Circle (Ultimate, PC) - 9 Aralık

Wildfrost (Ultimate, PC) - 10 Aralık

Carrion (Ultimate, PC, Standard) - 2 Ocak

Road 96 (Ultimate, PC, Stnadard) - 7 Ocak

DLC / Oyun Güncellemeleri

Deploy Stealth Skills in Sea of Thieves: Season 14

Dungeons of Hinterberg Coming to Xbox One Consoles – 4 Aralık

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Metaball: Cyborg Pack – 3 Aralık

World of Warships: Legends: Over Northern Waves – 3 Aralık

Stumble Guys: Candie Bear Bundle – 5 Aralık

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar Amnesia: The Bunker 15 Aralık

Forager 15 Aralık

Forza Horizon 4 15 Aralık

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan 15 Aralık

Rise of the Tomb Raider 15 Aralık

Tin Hearts 15 Aralık

The Quarry 15 Aralık

BlazBlue: Cross Tag Battle 30 Aralık

Close to the Sun 30 Aralık

Humankind 30 Aralık

Lego 2K Drive 30 Aralık

McPixel 3 30 Aralık

Party Animals 30 Aralık

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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu! İştel iste