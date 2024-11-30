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    Anlık Bildirim

    Xbox mobil uygulaması mahkeme kararına takıldı

    Yenilenmiş Xbox mobil uygulamasını Android platformunda yayınlamak isteyen Microsoft, Google’ın ihtiyati tedbir kararı ile karşılaştı. Mahkeme bitene kadar uygulama yayınlanmayacak.
    Xbox Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass ve Xbox mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştiren yeni Xbox uygulaması daha çıkmadan mahkemelik oldu. Oyunlarını uygulama üzerinden oynatmak ve satmak isteyen Microsoft’a Google engel oldu. 

    Microsoft ve Google davalık oldu

    Google bilindiği üzere mobil uygulamaların yaptığı satışlara komisyon uyguluyor. Teknoloji devleri de bunun tekelleşme olduğunu ve kendi ödeme sistemlerinin engellendiğini iddia ederek dava açıyor. Google yakın dönemde bazı popüler uygulamaların kendi ödeme sistemleri ile satış yapmasına yönelik pilot bir program başlatsa da bu yaygınlaşmadı. 

    Microsoft da komisyon hesapları nedeniyle Android tarafında satış yapmıyor ancak yeni uygulama farklı bir süreç izleyecek. ABD sınırları içerisinde uygulama üzerinden oyun satın alınabilmesi ancak bunun Microsoft ödeme sistemleri üzerinden yapılacak olması Google’ı rahatsız etti. 

    Google mahkemeye başvuru yaparak uygulamanın çıkışını engelledi. Microsoft yaptığı açıklamada mahkeme sürecinin beklendiğini ve karara göre uygulamanın yayınlanacağını belirtti. Bunun yerine mobil web üzerinden erişilebilen uygulamadan oyun satın almak mümkün. 
     

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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