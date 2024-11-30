Xbox mobil uygulaması mahkeme kararına takıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass ve Xbox mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştiren yeni Xbox uygulaması daha çıkmadan mahkemelik oldu. Oyunlarını uygulama üzerinden oynatmak ve satmak isteyen Microsoft’a Google engel oldu.

Microsoft ve Google davalık oldu

Google bilindiği üzere mobil uygulamaların yaptığı satışlara komisyon uyguluyor. Teknoloji devleri de bunun tekelleşme olduğunu ve kendi ödeme sistemlerinin engellendiğini iddia ederek dava açıyor. Google yakın dönemde bazı popüler uygulamaların kendi ödeme sistemleri ile satış yapmasına yönelik pilot bir program başlatsa da bu yaygınlaşmadı.

Xbox oyunları doğrudan Android uygulamasından alınabilecek 1 ay önce eklendi

Microsoft da komisyon hesapları nedeniyle Android tarafında satış yapmıyor ancak yeni uygulama farklı bir süreç izleyecek. ABD sınırları içerisinde uygulama üzerinden oyun satın alınabilmesi ancak bunun Microsoft ödeme sistemleri üzerinden yapılacak olması Google’ı rahatsız etti.

Google mahkemeye başvuru yaparak uygulamanın çıkışını engelledi. Microsoft yaptığı açıklamada mahkeme sürecinin beklendiğini ve karara göre uygulamanın yayınlanacağını belirtti. Bunun yerine mobil web üzerinden erişilebilen uygulamadan oyun satın almak mümkün.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.