Xbox mobil uygulaması mahkeme kararına takıldı

Microsoft ve Google davalık oldu
Google bilindiği üzere mobil uygulamaların yaptığı satışlara komisyon uyguluyor. Teknoloji devleri de bunun tekelleşme olduğunu ve kendi ödeme sistemlerinin engellendiğini iddia ederek dava açıyor. Google yakın dönemde bazı popüler uygulamaların kendi ödeme sistemleri ile satış yapmasına yönelik pilot bir program başlatsa da bu yaygınlaşmadı.
Microsoft da komisyon hesapları nedeniyle Android tarafında satış yapmıyor ancak yeni uygulama farklı bir süreç izleyecek. ABD sınırları içerisinde uygulama üzerinden oyun satın alınabilmesi ancak bunun Microsoft ödeme sistemleri üzerinden yapılacak olması Google’ı rahatsız etti.
Google mahkemeye başvuru yaparak uygulamanın çıkışını engelledi. Microsoft yaptığı açıklamada mahkeme sürecinin beklendiğini ve karara göre uygulamanın yayınlanacağını belirtti. Bunun yerine mobil web üzerinden erişilebilen uygulamadan oyun satın almak mümkün.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.