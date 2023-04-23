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    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Nisan 2023

    Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine Redfall ve Medieval Dynasty dahil 7 farklı oyun ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni yapımlar.
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    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Nisan 2023 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine Nisan ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Nisan 2023

    Hatırlayacak olursa Nisan ayının ilk yarısında Loop Hero (Konsol ve PC), Iron Brigade (Bulut ve Konsol), Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC), NHL 23 (Konsol EA Play) olmak üzere 5 yeni oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

    Nisan 2023 ikinci parti oyunlarına baktığımızda ise oyun sayısının bir hayli arttığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Redfall (Konsol ve PC), Homestead Arcana (PC, Bulut ve Konsol), Medieval Dynasty (Xbox One), Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly (PC, Bulut, Konsol), Casette Beasts (PC), The Last Case of Benedict Fox (PC, Konsol) ve BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition (PC, Bulut ve Konsol) olmak üzere 7 farklı yapım yer alıyor. 

    Xbox Game Pass Nisan 2023 yeni oyunlar:

    • Homestead Arcana – Cloud, Xbox Series X ve S, PC – Şimdi mevcut
    • Medieval Dynasty – Xbox One – Şimdi mevcut
    • Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly – PC, konsol ve Cloud – Şimdi mevcut
    • Casette Beasts – PC – 26 Nisan tarihinde
    • The Last Case of Benedict Fox – PC, konsol – 27 Nisan tarihinden itibaren
    • Redfall – Cloud, PC, Xbox Series X ve S – 2 Mayıs tarihinden itibaren
    • BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition – PC, konsol ve Cloud – 27 Nisan tarihinden itibaren
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    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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