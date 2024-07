Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar sızdırıldı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar ortaya çıktı. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Sopa: Tale of the Stolen Potato, Creatures of Ava, Crash N Sane Trilogy, Mafia: Definitive Edition, Wargrove 2, Atlas Fallen ve Core Keeper olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini hatırlatalım.

Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Sopa: Tale of the Stolen Potato (6 Ağustos)

Creatures of Ava (7 Ağustos)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (8 Ağustos)

Mafia: Definitive Edition (13 Ağustos)

Wargrove 2 (15 Ağustos)

Atlas Fallen (22 Ağustos)

Core Keeper (27 Ağustos)

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

A Short Hike

Train Sim World 4

Venba

