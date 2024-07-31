Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar sızdırıldı: İşte liste

Paylaşılan listeye göre, Ağustos ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Sopa: Tale of the Stolen Potato, Creatures of Ava, Crash N Sane Trilogy, Mafia: Definitive Edition, Wargrove 2, Atlas Fallen ve Core Keeper olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini hatırlatalım.
Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Short Hike, Train Sim World 4 ve Venba olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (6 Ağustos)
- Creatures of Ava (7 Ağustos)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (8 Ağustos)
- Mafia: Definitive Edition (13 Ağustos)
- Wargrove 2 (15 Ağustos)
- Atlas Fallen (22 Ağustos)
- Core Keeper (27 Ağustos)
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- A Short Hike
- Train Sim World 4
- Venba
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.