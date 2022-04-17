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    İddiaya göre PlayStation'ın yeni nesil VR cihazı PlayStation VR2 2023'te çıkış yapacak

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan bir iddiaya göre PlayStation'ın yeni nesil VR cihazı PlayStation VR2 2023'te çıkış yapacak ve AMOLED ekran kullanacak.                
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    İddiaya göre PlayStation VR2 2023'te çıkış yapacak
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    Bildiğiniz üzere PlayStation konsol tarafındaki VR cihazlar arasında rakipsiz konumda çünkü Microsoft'un bu konuda bir atılımı bulunmuyor. Sony de PlayStation 5 için yeni bir VR cihaz üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz saatlerde de yeni bir söylenti ortaya çıktı.

    2023'te Çıkış Yapacak

    Bir analistin iddiasına göre PlayStation 5 için geliştirilen yeni nesil VR cihazı PlayStation VR2, 2023 yılında çıkış yapacak. Bu da bir erteleme anlamına geliyor. Ancak dediğimiz gibi bu sadece bir iddia ve resmi bir açıklama yapılmış değil. Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young'ın iddiasıan göre ise cihaz AMOLED ekran ile gelecek.

    Display Supply Chain web sitesinde yer alan bir raporda şöyle bahsediliyor: "Bu AMOLED panellerin AMOLED için rekor anlamına gelen 800 PPI'nin çok üzerinde bir piksel yoğunluğuna sahip olmasını bekliyoruz.". PlayStation bu yeni VR cihazı konusunda ne yapacağı gerçekten büyük merak konusu ve en geç önümüzdeki yıl ne olacağını öğrenecek gibi duruyoruz.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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