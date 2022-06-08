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    Xbox Game Pass’ten PS Plus Premium’a rakip geliyor

    Bu hafta tanıtılması beklenen yeni özellik ile birlikte Xbox Game Pass aboneliği ücretsiz oyun demoları sunmaya başlıyor. Böylece PS Plus Premium’a cevap vermiş oluyor. 
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    Xbox Game Pass
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    Oyun dünyasında önemli bir atılım olarak görülen Xbox Game Pass oyun aboneliği nihayet Sony’yi de harekete geçirdi ve PS Plus hizmeti önemli bir değişim geçirdi. Şimdi ise Xbox tarafında bir karşı hamle var.

    Xbox Game Pass oyun demolarına başlıyor

    Yenilenmiş PS Plus aboneliğine eklenen Premium versiyon bilindiği üzere kısıtlı süreli oyun demolarına erişim hakkı tanıyor. Geliştiriciler oyunlarını piyasaya sürmeden önce Premium abonelerinin beğenisine sunmuş oluyor.

    Firmaya yakın kaynaklara göre Xbox Game Pass abonelik hizmeti de oyunların demolarına erişim sunacak. Sony’nin gereksinim olarak bunu sunmasının aksine Microsoft bağımsız geliştiricileri desteklemek amacında. Demo hazırlamak için gerekli araçların da sunulacağı ifade ediliyor.

    Xbox Game Pass abonelik hizmetine demo erişim özelliğinin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Yarın gerçekleşecek Summer Game Fest Kickoff etkinliği muhtemelen en uygun zaman olacak.

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