Sega’nın 2019 yılında ABD için Genesis Mini, Japonya ve Avrupa pazarı için Mega Drive Mini adıyla tanıttığı retro oyun konsolu uzun bir aradan sonra devam modeline kavuştu. Sega Mega Drive Mini 2 geliyor.

Sega Mega Drive Mini 2 özellikleri ve fiyatı

Sega Mega Drive Mini 2 retro konsolu Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing ve Shining Force CD gibi toplamda 50 Sega klasiği ile geliyor. Hatta Master System tarafında yayınlanmış Fantasy Zone oyunu da buna dahil ediliyor. Ayrıca farklı sürpriz oyunlar da olacak.

Retro oyun konsolu furyasına SEGA da katılıyor 3 yıl önce eklendi

Tüm oyunlar yeni konsol için elde geçilirken istenen noktada kayıt imkânı da sunuluyor. USB girişler farklı kontrolcüler kullanmanıza olanak tanıyor. Sega Mega Drive Mini 2 eski anıları canlandıracak bir Sega CD aksesuarı da sunuyor. Orijinal Mega Drive Mini konsolunun da bu aksesuar standına oturtulabileceği ifade ediliyor. Sega Mega Drive Mini 2 retro konsolu 76$ olarak satılacakken Sega CD aksesuarı ise 37$ fiyat etiketine sahip.

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Sega Mega Drive Mini 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı