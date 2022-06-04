Sega’nın 2019 yılında ABD için Genesis Mini, Japonya ve Avrupa pazarı için Mega Drive Mini adıyla tanıttığı retro oyun konsolu uzun bir aradan sonra devam modeline kavuştu. Sega Mega Drive Mini 2 geliyor.
Sega Mega Drive Mini 2 özellikleri ve fiyatı
Sega Mega Drive Mini 2 retro konsolu Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing ve Shining Force CD gibi toplamda 50 Sega klasiği ile geliyor. Hatta Master System tarafında yayınlanmış Fantasy Zone oyunu da buna dahil ediliyor. Ayrıca farklı sürpriz oyunlar da olacak.
Tüm oyunlar yeni konsol için elde geçilirken istenen noktada kayıt imkânı da sunuluyor. USB girişler farklı kontrolcüler kullanmanıza olanak tanıyor. Sega Mega Drive Mini 2 eski anıları canlandıracak bir Sega CD aksesuarı da sunuyor. Orijinal Mega Drive Mini konsolunun da bu aksesuar standına oturtulabileceği ifade ediliyor. Sega Mega Drive Mini 2 retro konsolu 76$ olarak satılacakken Sega CD aksesuarı ise 37$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.