Xbox Live Gold Nisan 2020 oyunları açıklandı

Microsoft, Nisan 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Nisan listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha iyi olmuş gibi.

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Xbox One tarafında Project CARS 2 ve Knights of Pen and Paper Bundle bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Fable Anniversary ve Toybox Turbos, Nisan ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

Project CARS 2 (1 - 30 Nisan)

Knights of Pen and Paper Bundle (16 Nisan - 15 Mayıs)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Fable Anniversary (1 - 15 Nisan)

Toybox Turbos (16 - 31 Nisan)

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