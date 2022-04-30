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    Xbox Live Gold üyelerine Mayıs 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Mayıs ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                    
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    Xbox Live Gold'un Mayıs 2022 oyunları belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların mayıs listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Mayıs ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Live Gold Nisan Oyunları

    Xbox One

    • Yoku’s Island Express (1 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)
    • The Inner World: The Last Wind Monk  (16 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Hydro Thunder Hurricane  (1 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)
    • Viva Pinata Party Animals  (16 Mayıs- 30 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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