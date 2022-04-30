Xbox Live Gold üyelerine Mayıs 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların mayıs listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Mayıs ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox Live Gold Nisan Oyunları

Xbox One

Yoku’s Island Express (1 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

The Inner World: The Last Wind Monk (16 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

Hydro Thunder Hurricane (1 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Viva Pinata Party Animals (16 Mayıs- 30 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Xbox Live Gold'un Mayıs 2022 oyunları belli oldu