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    Xbox, 400 dolar değerinde Bethesda temalı Xbox kontrolcüleri hediye ediyor

    Xbox'ın resmi Twitter sayfası üzerinden bir çekiliş başladı! Çekiliş ile birbirinden güzel Bethesda temalı Xbox kontrolcüleri hediye ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Mart 2021, 13:00 (31 dk.)
    297
    57
    3
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox, 400 dolar değerinde Bethesda temalı Xbox kontrolcüleri hediye ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyunseverlerin bildiği gibi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Bethesda'yı satın aldı. Oyun dünyasının son dönemdeki en büyük olaylarından birine imza atan Microsoft, Xbox'ın resmi Twitter sayfası üzerinden bir çekiliş başlattı.

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    Xbox'ın global Twitter hesabından başlayan çekilişte, bir şanslı oyuncu aşağıdaki Twitter paylaşımında görebileceğiniz 7 farklı kontrolcünün içerisinde bulunduğu bir kasa kazanacak. Kısaca görselde gördüğünüz kasayı ve kontrolcüleri kazanacaksınız. Kontrolcüler ise Bethesda'nın sevilen oyunlarından esintiler taşıyor. Hediyenin değeri 400 dolar.

    Çekiliş dünya çapında yapılıyor yani Türkiye'den de katılım mevcut. Çekilişe katılabilen ülkelere buradan bakabilirsiniz. Ayrıca çekilişe katılanların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Diğer tüm kuralları burada bulabilirsiniz.

    Nasıl Katılabilirim?

    Çekilişe katılabilmek için ise tek yapmanız gereken Xbox'ın aşağıdaki paylaşımını Twitter üzerinden alıntılayarak RT'lemek ve alıntılarken #BethesdaSweepstakes yazmak. Ayrıca Xbox'ın resmi Twitter hesabını takip etmenizde fayda var. Kazanmanız durumunda size mesaj atabilmeleri için Xbox'ı takip etmeniz gerekiyor. Hesabınızın halka açık olması gerektiğini de hatırlatalım. 

    Çekilişin son tarihi 16 Nisan 2021. Kazanana 19 Nisan'da özel mesaj yolu ile ulaşılacak. Bahsi geçen Twitter paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.



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    L
    lterlemez 22 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aydinnesty (aydın asa) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok hoş ve güzel bir paket olmuş. Hem xbox global hem de xbox Türkiye ekibi oyuncu dostu davranışlarıyla takdirimizi kazanıyor. Şimdi ps fanboyları damlar hemen onlar gelmeden hadi yallah 700 liralık storunuza diyoruz.
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşimiz çekilişe kaldıysa, çıkacak şey belli.. zenci..
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    O ozdx (Oğuzhan Demirel) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    dükkanın hayırlı olsun xbox
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