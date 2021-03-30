Xbox, 400 dolar değerinde Bethesda temalı Xbox kontrolcüleri hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

Oyunseverlerin bildiği gibi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Bethesda'yı satın aldı. Oyun dünyasının son dönemdeki en büyük olaylarından birine imza atan Microsoft, Xbox'ın resmi Twitter sayfası üzerinden bir çekiliş başlattı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı"

İlginizi Çekebilir

Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL

Xbox'ın global Twitter hesabından başlayan çekilişte, bir şanslı oyuncu aşağıdaki Twitter paylaşımında görebileceğiniz 7 farklı kontrolcünün içerisinde bulunduğu bir kasa kazanacak. Kısaca görselde gördüğünüz kasayı ve kontrolcüleri kazanacaksınız. Kontrolcüler ise Bethesda'nın sevilen oyunlarından esintiler taşıyor. Hediyenin değeri 400 dolar.

Çekiliş dünya çapında yapılıyor yani Türkiye'den de katılım mevcut. Çekilişe katılabilen ülkelere buradan bakabilirsiniz. Ayrıca çekilişe katılanların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Diğer tüm kuralları burada bulabilirsiniz.

Nasıl Katılabilirim?

Çekilişe katılabilmek için ise tek yapmanız gereken Xbox'ın aşağıdaki paylaşımını Twitter üzerinden alıntılayarak RT'lemek ve alıntılarken #BethesdaSweepstakes yazmak. Ayrıca Xbox'ın resmi Twitter hesabını takip etmenizde fayda var. Kazanmanız durumunda size mesaj atabilmeleri için Xbox'ı takip etmeniz gerekiyor. Hesabınızın halka açık olması gerektiğini de hatırlatalım.

Çekilişin son tarihi 16 Nisan 2021. Kazanana 19 Nisan'da özel mesaj yolu ile ulaşılacak. Bahsi geçen Twitter paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.