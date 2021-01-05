Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar

2 hafta öncesinde yeni yıl indirimleri başlatan Xbox, bu sefer de geçtiğimiz indirimler ikaçıranlar için yeni bir indirim daha başlattı: "Son Şans İndirimi".
Ayrıca Bkz. "Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti"
İndirime giren oyunlara genel olarak baktığımızda geçen sefer indirime giren oyunlardan biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Şu anda itibaren ulaşabileceğiniz indirimler 7 gün boyunca devam edecek. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimler görebilirsiniz.
Öne Çıkan İndirimler
- NBA 2K21 - 224,55 TL
- Assassin's Creed® Odyssey - 180,60 TL
- Devil May Cry 5 - 91,20 TL
- Hitman 2 - 70,50 TL
- Tomb Raider: Definitive Edition - 12,75 TL
- Far Cry 5 - 63,50 TL
- Marvel's Avengers - 215,00 TL
- Middle-earth™: Shadow of War - 72,00 TL
- Ori and the Will of the Wisps - 34,37 TL
- Batman™: Arkham Knight - 36,00 TL
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.