Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinden yeni bir indirim başladı. Yüzde 70'e kadar tasarruf edebileceğiniz indirimlerde onlarca oyun, indirime girmiş durumda.
    5 gün
    4,6b
    1
    12
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox oyunlarında
    Tam Boyutta Gör

    2 hafta öncesinde yeni yıl indirimleri başlatan Xbox, bu sefer de geçtiğimiz indirimler ikaçıranlar için yeni bir indirim daha başlattı: "Son Şans İndirimi".

    Ayrıca Bkz. "Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti"

    İndirime giren oyunlara genel olarak baktığımızda geçen sefer indirime giren oyunlardan biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Şu anda itibaren ulaşabileceğiniz indirimler 7 gün boyunca devam edecek. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimler görebilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Fenerbahçeli Üye (Burak ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen oly1786
    Yüzbaşım PS fanboyluğunuzu kendi konunuzda yapın.
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    fanboylar gelmiş
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım bir husus var. Tamam yeni oyunlar çok pahalı alamıyoruz ama eski oyunlarda çok pahalı neden böyle? F1 2014 var mağazada 60₺ F1 2017 40₺ neden böyle? WatchDogs 1&2 oynamak istedim ama bir bakıyorum 80₺ falan bir oyunu
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emrahcey (emrah cey) 4 gün ( Mesaj Silindi ) AirSupport
    Watch Dogs 1 ve 2'yi ubisoft bedava verdi. AC:1, AC2,AC3,AC4:Black Flag,AC:Unity,AC:Syndicate bedava verildi. Ubisoft ve Epic kanalıyla...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tuyuh (celik bir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu mu indirim alan var mi gercekten bu fiyatlarla
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hicbiri steam indirimleri gibi olmuyo aga ya ozellikle de hitman 2 ye bakinca uzuldum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ori, değil may cry, Batman Arkham knight, NBA 2K21 ,tomb raider, Hitman bunlar zaten game pass de var
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox’ın kendisi de indirime gitse artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    e hani gamepass vardı, koysanıza bunları gamepass'e ?
    4 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenerbahçeli Üye (Burak ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Yüzbaşım PS fanboyluğunuzu kendi konunuzda yapın.
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ctntas 4 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Boşsun
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    fanboylar gelmiş
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta 4 gün sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası... 4 gün Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu 4 gün Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO) 4 gün Asus yeni yıla zamlarla girdi 4 gün Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı 4 gün Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor 4 gün Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı 4 gün Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak 4 gün Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu 4 gün FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı 5 gün Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı 5 gün God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir 5 gün Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik] 5 gün Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı! 5 gün Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar Sonraki 158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 5 gün Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi 5 gün Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı 5 gün Hankook'un akıllı lastiği ile tanışın: Hexonic 5 gün SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak 5 gün G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak 5 gün 2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu 5 gün Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti 5 gün Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı 5 gün Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor 5 gün Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor 5 gün Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor 5 gün Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek 5 gün SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük 5 gün Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı 5 gün Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor 5 gün Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü 5 gün Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı 5 gün Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor 5 gün Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız