Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar

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2 hafta öncesinde yeni yıl indirimleri başlatan Xbox, bu sefer de geçtiğimiz indirimler ikaçıranlar için yeni bir indirim daha başlattı: "Son Şans İndirimi".

Ayrıca Bkz. "Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti"

İndirime giren oyunlara genel olarak baktığımızda geçen sefer indirime giren oyunlardan biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Şu anda itibaren ulaşabileceğiniz indirimler 7 gün boyunca devam edecek. Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimler görebilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

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