Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti

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Konsolların çıkışından birkaç ay önce bildiğiniz gibi işler kızışmaya başladı. Xbox, Game Pass sistemi ile birlikte oyuncuların gönlünü kazanırken PlayStation bir süre sessiz kaldı. Xbox durmayıp bir bomba daha patlattı ve Xbox'ın Bethesda'yı satın alacağını açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde de Xbox başkanı Phil Spencer, Bethesda'nın Xbox'taki rolünden bahsetti.

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Yaklaşık 7 milyar dolar gibi bir ücrete Bethesda'yı satın alacak olan Microsoft'un anlaşması yakında sonlanacak gibi duruyor. Birkaç ay içinde Bethesda tamamen Xbox'ın stüdyosu haline gelecek ve bu durum oyuncular için de fazlasıyla heyecanlandıran bir durum.

Aynı şekilde Xbox başkanı Phil Spencer'ı da fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kendisinin geçtiğimiz günlerde bir Xbox Podcast'inde açıkladığına göre Bethesda, Xbox'ın geleceğinde çok ama çok kritik bir role sahip olacak ve Xbox, 2021 yılı için fazlasıyla heyecanlı.

Oyun dünyası için fazlasıyla ilginç bir dönem bizi bekliyor çünkü Bethesda'nın The Elder Scrolls VI, Starfield ve gelecekteki birçok büyük oyunu Xbox Game Pass'e çıktığı gün eklenecek. Aynı zamanda bu çaptaki oyunların PlayStation'a gelip gelmeyeceği de hala bilinmiyor. Xbox'ın elinde cidden güçlü bir koz bulunuyor.

https://twinfinite.net/2020/12/phil-spencer-bethesda-acquisition-xbox/

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