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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti

    2020 yılında oyuncuların aldığı en şaşırtıcı ve en büyük haberlerinden biri olan Xbox'ın Bethesda'yı satın alması, Phil Spencer'a göre Xbox'ın geleceğinde kritik bir role sahip.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti
    Tam Boyutta Gör

    Konsolların çıkışından birkaç ay önce bildiğiniz gibi işler kızışmaya başladı. Xbox, Game Pass sistemi ile birlikte oyuncuların gönlünü kazanırken PlayStation bir süre sessiz kaldı. Xbox durmayıp bir bomba daha patlattı ve Xbox'ın Bethesda'yı satın alacağını açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde de Xbox başkanı Phil Spencer, Bethesda'nın Xbox'taki rolünden bahsetti.

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    Ayrıca Bkz. "Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları"

    Yaklaşık 7 milyar dolar gibi bir ücrete Bethesda'yı satın alacak olan Microsoft'un anlaşması yakında sonlanacak gibi duruyor. Birkaç ay içinde Bethesda tamamen Xbox'ın stüdyosu haline gelecek ve bu durum oyuncular için de fazlasıyla heyecanlandıran bir durum. 

    Aynı şekilde Xbox başkanı Phil Spencer'ı da fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kendisinin geçtiğimiz günlerde bir Xbox Podcast'inde açıkladığına göre Bethesda, Xbox'ın geleceğinde çok ama çok kritik bir role sahip olacak ve Xbox, 2021 yılı için fazlasıyla heyecanlı. 

    Oyun dünyası için fazlasıyla ilginç bir dönem bizi bekliyor çünkü Bethesda'nın The Elder Scrolls VI, Starfield ve gelecekteki birçok büyük oyunu Xbox Game Pass'e çıktığı gün eklenecek. Aynı zamanda bu çaptaki oyunların PlayStation'a gelip gelmeyeceği de hala bilinmiyor. Xbox'ın elinde cidden güçlü bir koz bulunuyor.



    https://twinfinite.net/2020/12/phil-spencer-bethesda-acquisition-xbox/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BlackTower_35 (İlkay SON) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hiç bir Bethasta oyununun PS ye gelmemesi lazım. Çok dalga geçtiler Xbox ile çok kalp kırdılar PS oyuncuları. PC ve Xbox bunun için yeterli. Şayet olurda getirirlerse Sony'den talep edecekleri para az buz olmaz.
    Hiç bir Bethasta oyununun PS ye gelmemesi lazım. Çok dalga geçtiler Xbox ile çok kalp kırdılar PS oyuncuları. PC ve Xbox bunun için yeterli. Şayet olurda getiri...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    ultra sonic 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bence ps'ye getirmesinler insanlar gitsin xbox alsın yoksa başka türlü ps'in önüne geçemezler
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    memo1231 (mehmet halıcı) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tes6,



    Halo infinite,



    Yeni çıkacak olan doom,



    Gears,



    Flight simulator,



    Forza,



    Forza horizon,



    Fable,



    Avowed,



    Age of empires 4,



    Stalker,



    Exomecha(yerli üretim :D),



    Hellblade2,



    Wolfenstein falan filan. daha sayamadığım bir sürü stüdyonun bir sürü oyunu gelir. Ve bunları game pass ile bedavadan biraz pahalıya oynarız. 3. Parti oyunlarda game passe takviye ediliyo nasılsa. Psci kardeşlerimizde tlosunu god of warını bitirir (800 tl si olupta verebilen) sonra gelir burda bizim postların altında çene yapar.
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    aschil (Tuncay Şahin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    TES6 güzel bir şekilde bu yıl çıksa şahane olur.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony bu yıl Bugtesda'yı adeta ezip geçti. Bütün ödülleri TLOU2, Demon's Souls, Ghost of Tsushima ve Spider-Man aldı. Next gen God of War çıkınca xbox'ı hiçbir şey kurtaramaz
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hiç bir Bethasta oyununun PS ye gelmemesi lazım. Çok dalga geçtiler Xbox ile çok kalp kırdılar PS oyuncuları. PC ve Xbox bunun için yeterli. Şayet olurda getirirlerse Sony'den talep edecekleri para az buz olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) BlackTower_35
    Zaten öyle yapacaklar gibi. Konsola özel oyunlar kısmındaki açığı kapatmak için aldı Bethesta' yı. (ne kadar öyle değil denilse de)
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    ultra sonic 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bence ps'ye getirmesinler insanlar gitsin xbox alsın yoksa başka türlü ps'in önüne geçemezler
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Ya da Xbox'a özel fiyat koysunlar. Oyun yaptığın zaman herkesin almasını, oynamasını istersin, bu yaptığın her ürün ve hizmet için geçerli. Neticede ticaret yapıyorsunuz burada firma oyunlarını her platforma çıkarır ise daha fazla para kazanma imkanı doğar.
    Sony PlayStation da aynı şekilde exclusive dedikleri konsola özel oyunlarını artık diğer platformlara da çıkarmalı. 6 ay sonra çıkarır bir sene sonra çıkarır ama çıkarmalı. Sen oyun firmasının tüm oyunculara ulaşman lazım.
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