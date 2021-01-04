Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti

Konsolların çıkışından birkaç ay önce bildiğiniz gibi işler kızışmaya başladı. Xbox, Game Pass sistemi ile birlikte oyuncuların gönlünü kazanırken PlayStation bir süre sessiz kaldı. Xbox durmayıp bir bomba daha patlattı ve Xbox'ın Bethesda'yı satın alacağını açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde de Xbox başkanı Phil Spencer, Bethesda'nın Xbox'taki rolünden bahsetti.İlginizi Çekebilir Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak
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Yaklaşık 7 milyar dolar gibi bir ücrete Bethesda'yı satın alacak olan Microsoft'un anlaşması yakında sonlanacak gibi duruyor. Birkaç ay içinde Bethesda tamamen Xbox'ın stüdyosu haline gelecek ve bu durum oyuncular için de fazlasıyla heyecanlandıran bir durum.
Aynı şekilde Xbox başkanı Phil Spencer'ı da fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kendisinin geçtiğimiz günlerde bir Xbox Podcast'inde açıkladığına göre Bethesda, Xbox'ın geleceğinde çok ama çok kritik bir role sahip olacak ve Xbox, 2021 yılı için fazlasıyla heyecanlı.
Oyun dünyası için fazlasıyla ilginç bir dönem bizi bekliyor çünkü Bethesda'nın The Elder Scrolls VI, Starfield ve gelecekteki birçok büyük oyunu Xbox Game Pass'e çıktığı gün eklenecek. Aynı zamanda bu çaptaki oyunların PlayStation'a gelip gelmeyeceği de hala bilinmiyor. Xbox'ın elinde cidden güçlü bir koz bulunuyor.
https://twinfinite.net/2020/12/phil-spencer-bethesda-acquisition-xbox/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Halo infinite,
Yeni çıkacak olan doom,
Gears,
Flight simulator,
Forza,
Forza horizon,
Fable,
Avowed,
Age of empires 4,
Stalker,
Exomecha(yerli üretim :D),
Hellblade2,
Wolfenstein falan filan. daha sayamadığım bir sürü stüdyonun bir sürü oyunu gelir. Ve bunları game pass ile bedavadan biraz pahalıya oynarız. 3. Parti oyunlarda game passe takviye ediliyo nasılsa. Psci kardeşlerimizde tlosunu god of warını bitirir (800 tl si olupta verebilen) sonra gelir burda bizim postların altında çene yapar.
Sony PlayStation da aynı şekilde exclusive dedikleri konsola özel oyunlarını artık diğer platformlara da çıkarmalı. 6 ay sonra çıkarır bir sene sonra çıkarır ama çıkarmalı. Sen oyun firmasının tüm oyunculara ulaşman lazım.