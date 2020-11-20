Xbox özel oyunu CrossfireX ertelendi

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Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Smilegate Entertainment'ın yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyun CrossfireX ne yazık ki ertelendi.

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Geçtiğimiz yıl E3 etkinliğinde duyurulan CrossfireX isimli oyunun normalde bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyordu ancak yayın tarihi de net olarak belli değildi. Geçtiğimiz gün ise oyun ne yazık ki 2021 yılına ertelendi. Yine net yayın tarihi belli değil. Oyunun ertelenme sebebi ise tahmin edebileceğiniz gibi Covid-19.

CrossfireX, birinci şahıs bakış açısına sahip shooter bir oyun. Oyunun ücretsiz bir çok oyunculu modu olacak. Ayrıca Alan Wake, Control ve Quantum Break oyunlarından tanıdığımız Remedy Entertainment ise oyuna bir hikaye modu hazırlıyor. Hikaye modu ise Premium Battle Pass'e dahil olacak, yani ücretsiz değil.

CrossfireX, 2021 yılında Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkışını yapacak. Limitli bir süreliğine Xbox'a özel olacak.

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