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    Xbox özel oyunu CrossfireX ertelendi

    Sadece Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarına çıkacak olan hem hikaye modu hem de çevrimiçi modu olan CrossfireX, 2021 yılına ertelendi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    979
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Xbox özel oyunu CrossfireX ertelendi
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    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Smilegate Entertainment'ın yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyun CrossfireX ne yazık ki ertelendi.

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    Geçtiğimiz yıl E3 etkinliğinde duyurulan CrossfireX isimli oyunun normalde bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyordu ancak yayın tarihi de net olarak belli değildi. Geçtiğimiz gün ise oyun ne yazık ki 2021 yılına ertelendi. Yine net yayın tarihi belli değil. Oyunun ertelenme sebebi ise tahmin edebileceğiniz gibi Covid-19.

    CrossfireX, birinci şahıs bakış açısına sahip shooter bir oyun. Oyunun ücretsiz bir çok oyunculu modu olacak. Ayrıca Alan Wake, Control ve Quantum Break oyunlarından tanıdığımız Remedy Entertainment ise oyuna bir hikaye modu hazırlıyor. Hikaye modu ise Premium Battle Pass'e dahil olacak, yani ücretsiz değil.

    CrossfireX, 2021 yılında Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkışını yapacak. Limitli bir süreliğine Xbox'a özel olacak.



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    9 saat önce
    aspirin_00

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    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özel oyunu zaten az yeni nesile bu da ertelendi
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    Chillout 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tırt bir oyuna benziyor zaten bence 2023 e kadar ertelesinler
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Covid-19 sal be kardesim yeter ya. Bizi bitirdin be
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