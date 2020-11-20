Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil

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Geçtiğimiz neslin son döneminde çıkan ancak oyuncuların kalbini çoktan kazanmış olan Xbox Game Pass sistemi, şu anda oyuncuların en çok işine yarayan sistemlerden biri. Aynı sistem PlayStation tarafından da elbette bekleniyor ve görünen o ki PlayStation'ın bazı planları var.

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Geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation CEO'su Jim Ryan, Rus medya kuruluşu olan TASS ile bir röportaja katıldı. Röportajda birçok ilgi çeken başlık var ancak en önemlilerinden biri PlayStation'ın Xbox Game Pass'e vereceği cevap.

Jim Ryan'a sorulan "PlayStation'ın Game Pass'e cevabı ne olacak?" sorusu üzerine, kendisi "Aslında bu konuda yeni haberlerimiz var ancak bugün değil. Şu anda PlayStation Now servisimiz var ve birkaç ülkede erişime açık durumda." cevabını verdi.

Jim Ryan geçtiğimiz aylarda Game Pass sisteminin, PlayStation'a uygun olmadığını, oyunlarının 100 milyon doların üzerinde bir maliyeti olduğunu ve servisin sürdürülebilir bir şey olmadığını söylemişti.

PlayStation'ın bu konudaki fikrinin değişip değişmediğini ilerleyen süreçte göreceğiz.

https://tass.com/economy/1225233

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