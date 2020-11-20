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    Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil

    Sony PlayStation CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz günlerde Rus medya kuruluşu olan TASS ile konuştu ve PlayStation'ın, Game Pass sistemine bir cevabının olduğunu söyledi.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil
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    Geçtiğimiz neslin son döneminde çıkan ancak oyuncuların kalbini çoktan kazanmış olan Xbox Game Pass sistemi, şu anda oyuncuların en çok işine yarayan sistemlerden biri. Aynı sistem PlayStation tarafından da elbette bekleniyor ve görünen o ki PlayStation'ın bazı planları var.

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    Geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation CEO'su Jim Ryan, Rus medya kuruluşu olan TASS ile bir röportaja katıldı. Röportajda birçok ilgi çeken başlık var ancak en önemlilerinden biri PlayStation'ın Xbox Game Pass'e vereceği cevap.

    Jim Ryan'a sorulan "PlayStation'ın Game Pass'e cevabı ne olacak?" sorusu üzerine, kendisi "Aslında bu konuda yeni haberlerimiz var ancak bugün değil. Şu anda PlayStation Now servisimiz var ve birkaç ülkede erişime açık durumda." cevabını verdi.

    Jim Ryan geçtiğimiz aylarda Game Pass sisteminin, PlayStation'a uygun olmadığını, oyunlarının 100 milyon doların üzerinde bir maliyeti olduğunu ve servisin sürdürülebilir bir şey olmadığını söylemişti.

    PlayStation'ın bu konudaki fikrinin değişip değişmediğini ilerleyen süreçte göreceğiz. 



    https://tass.com/economy/1225233 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozcandagdevirdi 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony rekabette iyidir
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    joven 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Game pass sisteminde öyle çok özel oyunlar beklemeyin bu sisteme yönelirse oyun yapımcıları mobil oyun benzeri oyunlar sıklıkla yapılır ucuz etin yahnisi misali
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    Tuomir (uuur uuur) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Streaming olayına ps now üzerinden devam edip, ps plus ultimate şeklinde bir hizmet çıkartıp oyun kütüphanesi hizmeti verebilirler collection’da olduğu gibi.
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS Now Avrupa'da falan çoğu zaman düzgün çalışıyor aslında. Bunu daha da geliştirip yaygınlaştirirlarsa zaten gamepass'e rakip olur
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    eAkman (hic yok) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SONY: rakip firmanin cazip teklfine dayanamayip biz de game pass abonesi olduk. aylik kac paraydi gencler?
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cloud gaming artık hayatımızın bir gerçeği. PS Now hizmetini geliştirirlerse büyük bir potansiyel elde etmiş olurlar.
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    gowlet 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony hizmette cimridir ama rekabet için güzel...
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    tr1990 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçi boş haber yapıyorsun dh yazarı
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi ) tr1990
    Sony CEO'su böyle bir şey demiş her yerde de haberi yapıldı. Burda niye yapılmasın?
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