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    Xbox PC uygulaması oynanış sürelerini de gösteriyor

    Xbox PC uygulaması bundan böyle oyunlardaki oynanış sürelerini de gösteriyor. Oyuncular oyuna başlamadan önce ne kadar zaman harcayacaklarını görebilecekler.    
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    Xbox

    Microsoft’un mobil ve masaüstü platformlarda önemli fonksiyonellik sunan Xbox uygulaması bu ay da önemli özelliklerle güncelleniyor. Performans optimizasyonları yanında oynanış süresi modülü de dikkat çekiyor.

    Xbox uygulamasında oynanış süreleri dönemi

    Xbox PC versiyonu son güncelleme ile HowLongToBeat platformuna entegrasyon sağladı. Böylece oyunların hangi şartlarda ne kadar sürede bitirilebileceği konusunda önemli bir başvuru noktası haline geldi.

    Örneğin Death Stranding oyununda ana hikâye 40 saat sürüyor. Ekstraları da dahil ederseniz 59 saat oluyor. Oyundaki tüm detayları oynadığınız zaman ise 113 saate yakın bir süre harcıyorsunuz. Platform katılımlı olduğu için Detaylar sekmesinden siz de tecrübelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Böylece ortalama sürelere etki edebiliyorsunuz.

    Oynanış süresi yanında Xbox uygulamasının açılışta yüzde 15 daha hızlı hale gelirken arama motoru de yüzde 20 daha hızlı sonuç getiriyor. Yine çökme ve yükleme hataları da giderilmiş.

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