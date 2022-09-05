Xbox Game Pass Ultimate aile planı dağıtıma başladı

Oyun dünyasına ayrı bir bakış açısı getiren Microsoft’un Xbox Game Pass abonelik hizmeti bu hafta yeni bir döneme giriyor. Xbox Game Pass Ultimate aile planı ile aile ve arkadaşlarınızı aynı çatı altında toplayacaksınız.

Xbox Game Pass Ultimate aile planı ne kadar?

Xbox Game Pass Ultimate aile planı toplamda 5 kişinin tek bir aboneliği paylaşmasını sağlıyor. Aboneliğini paylaşan kişi ile birlikte diğer 4 kişinin aynı ülkede olması şartı var. Şehir veya bölge fark etmiyor. Bu kişiler başka bir ülkede otturum açarsa otomatik olarak sistemden çıkarılıyor.

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Kullanıcılar aynı oyunu aynı anda oynayabiliyor. Bununla ilgili bir sınırlama yok. Fiyat olarak ise 22$ isteniyor. Normalde Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 15$ olarak satılıyor. Bu da yüzde 50 civarında bir artış demek. Yani ülkemizde tahminen 69.99TL fiyat etiketi şaşırtıcı olmayacaktır. Henüz nasıl bir dağıtım politikası izleneceği açıklanmadı.

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Xbox Game Pass Ultimate aile planı duyuruldu